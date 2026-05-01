“Приємно здивовані”: Ляшко і Лапій розповіли, скільки дівчаток отримали вакцину проти ВПЛ з оновленого Календаря

Станом на квітень 2026 року в Україні вже близько 15% дівчат 12-13 років вакцинували проти вірусу папіломи людини (ВПЛ).

Така цифра перевищує типовий стартовий рівень для нових щеплень.

Про це сказав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час дискусії LB.Talks “Сучасні виклики імунізації та імунопрофілактики в Україні”, організованому LB.ua та Асоціацією виробників інноваційних ліків “АПРАД”.

“Ми приємно здивовані активністю батьків і дітей вакцинацією новим антигеном в календарі щеплень, Зазвичай, якщо країни вводять новий антиген, це 30% від планового. Ми йдемо з приємним випередженням графіку, вже 15% цільової групи вакциновано, 60 000 дівчаток отримали це щеплення і рухаємося далі”, – сказав міністр Віктор Ляшко.

Голова Національної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій додав, що станом на 1 квітня вакцинували 55 880 дівчат віком 12–13 років із наявних на початок року 84 тисяч доз. При цьому постачання вакцини триває: очікують за місяць ще 42 тисячі доз і ще додаткові 40 тисяч — ще через місяць.

“І тут може бути дисонанс. Там, де лікар займає проактивну позицію, і в містах вакцина розлітається як пиріжки і є нарікання: "Вакцини вже немає і не буде, все пропало ". Вакцина буде”, – сказав Лапій. Водночас. працювати ще є над чим, зокрема щодо поінформованості всіх дотичних. Фахівець навів приклад амбулаторії однієї сільської громади, де є 300 дівчат 12-13 років. Амбулаторія замовила 12 доз вакцини проти ВПЛ, “з яких змогла вколоти аж п'ять доз”.

Народний депутат, онколог, голова Національної асоціації онкологів Валерій Зуб додав, що вакцина проти вірусу папіломи людини попереджує мінімум шість онкологічних захворювань у жінок і мінімум чотири у чоловіків.

Федір Лапій також пояснив, чому Україна вакцинує дівчаток саме однією дозою, а не двома, як прописано в інструкції. На початку 2025 року 67 країн перейшли на однодозну схему вакцинації ВПЛ до 25 років включно, бо є наукові докази. Станом на 14 квітня 2026 року на однодозну схему вакцинації перейшли 93 країни світу: Канада, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Іспанія, Австралія, майже вся Латинська Америка: “Чому? Бо на сьогодні є багато наукових доказів, що однодозна схема працює”.

Лапій закликав регіони, які створюють свої місцеві програми підтримки людей, не робити дурниць і не доколювати другу дозу дівчаткам після першої: “Регіони хай прочитають українською мовою лист від 11 лютого 2026 року. Рекомендації за підписом заступника міністра охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна про те, як розумно використовувати кошти місцевого бюджету для місцевих програм і не робити дурниць, доколюючи другу дозу за рахунок місцевого бюджету. Тому що потрібно однодозну схему. Там є рекомендації використовувати [вакцину проти ВПЛ за кошти місцевих програм] для дівчат, які живуть з ВІЛ-інфекцією від 15 до 18 років. Другий пріоритет – хлопчики, які живуть з ВІЛ-інфекцією від 9 до 17 років. Третій пріоритет – якщо у вас ще більше грошей – дівчата без ВІЛ-інфекції від 15 до 18 років. Четвертий пріоритет – хлопчики від 9 до 18 років”.

Нагадаємо, що уже близько 28% дітей чотирирічного віку в Україні отримали щеплення КПК (проти кору, паротиту і краснухи) після змін до Національного календаря вакцинації. Це дані станом на кінець квітня 2026 року.