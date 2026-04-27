Під час перевірок фармринку виявили порушення цін на ліки — штрафи становлять 1,4 млн грн

У першому кварталі 2026 року Держпродспоживслужба провела масштабні перевірки на фармацевтичному ринку, охопивши весь ланцюг постачання — від оптових дистриб’юторів до аптек. У понад 65% випадків виявили порушення цінового законодавства. Загальна сума застосованих санкцій становить 1,4 млн грн.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Перевірки активізували за дорученням Прем’єр-міністра України Юлії Свириденко. Загалом провели 340 перевірок: 49 планових і 291 позапланову. Порушення зафіксували у 222 випадках.

Найпоширеніше порушення — завищення граничних постачальницько-збутових і роздрібних надбавок на лікарські засоби.

За підсумками перевірок Держпродспоживслужба:

  • ухвалила 189 рішень про застосування санкцій;
  • наклала штрафи на суму 1,4 млн грн;
  • видала 104 приписи для усунення порушень;
  • притягнула до відповідальності 150 посадових осіб (додаткові штрафи — 370,9 тис. грн).

У Держпродспоживслужбі наголошують, що контроль за цінами на ліки є критично важливим під час війни, щоб запобігати спекуляціям на здоров’ї людей.

“Наше завдання — забезпечити прозорі правила гри для бізнесу та гарантувати громадянам доступ до якісних і доступних ліків. Ми й надалі посилюватимемо контроль і реагуватимемо на кожен сигнал про порушення", — зазначив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
