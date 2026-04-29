Німеччина з 2028 року запровадить податок на солодкі напої

У Німеччині з 2028 року запровадять податок на солодкі напої в рамках широкого пакета реформ у сфері охорони здоров’я, затвердженого урядом.

Про це повідомляє Reuters.

Очікуваний річний дохід у розмірі близько 450 мільйонів євро (526,5 мільйона доларів США) надходитиме до системи обов'язкового медичного страхування, а не до федерального бюджету - для фінансування профілактичних програм, включаючи пропаганду здорового способу життя.

Прем'єр-міністр землі Шлезвіг-Гольштейн Даніель Гюнтер, який є ініціатором пропозиції раніше говорив, що "занадто багато цукру шкодить здоров'ю", та наголосив на навантаженні на систему охорони здоров'я та економіку. Хоча ХДС, членом якої є Гюнтер, спочатку відхилила цю ідею в лютому, згодом підтримка з'явилася як всередині партії, так і з боку "Зелених" та соціал-демократів.

У лютому результати опитування Forsa також показали, що близько 60% німців підтримують запровадження податку на солодкі безалкогольні напої.