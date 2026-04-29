Новий простір створений як окреме середовище для психологічної та психіатричної допомоги дітям і дорослим. Тут поєднуються доказова медицина, мультидисциплінарний підхід і терапевтична атмосфера, що сприяє відновленню та лікуванню.

Дизайн інтер’єру центру спрямований на те, щоб допомогти людині зупинитися, сфокусуватися на своєму стані та відчути внутрішню рівновагу. Кожен із терапевтичних кабінетів має власну концепцію, натхненну природними екосистемами — Ліс, Пустеля, Кораловий риф, Океан, Тропіки, Гори, Річка. Природні текстури, світло та плавні форми допомагають знизити тривожність і м’яко налаштовують на внутрішню роботу.

«Ми створювали цей центр не лише як медичний простір, а як середовище, де людині буде психологічно комфортно звертатися по допомогу. Ми бачимо, наскільки зросла потреба у психологічній та психіатричній допомозі в умовах тривалої війни, хронічного стресу та емоційного виснаження. Від моменту відкриття нашого першого Центру психічного здоров’я в травні 2024 року до початку 2026 року кількість звернень і наданих послуг зросла на понад 170%. Саме тому ми прагнемо зробити таку допомогу доступною, якісною та людяною», — зазначила Яна Українська, керівниця Центру психічного здоров’я медичної мережі «Добробут».

У центрі працює мультидисциплінарна команда, що супроводжує людину в різних станах — від перших проявів емоційного виснаження до комплексних психіатричних запитів. Пацієнти можуть отримати консультації психіатра, психолога, нарколога, пройти психотерапію, патопсихологічну діагностику, сімейні консультації та групову терапію.

Фахівці центру працюють з широким спектром проблем — від емоційного виснаження, тривожних станів, горювання та втрати близької людини, страхів та фобій до складних психіатричних діагнозів, зокрема біполярного афективного розладу, шизофренії, РДУГ, розладів особистості та залежностей. Окрему увагу приділено терапії та лікуванню військових, ветеранів, вагітних жінок, молодих матерів та людей літнього віку.

Новий Центр психічного здоров’я працює в окремому приміщенні поруч із багатопрофільною клінікою «Добробут» на вул. Сім’ї Ідзиковських, 3, у житловому комплексі OK’LAND. Таке розташування дозволяє забезпечити приватність, конфіденційність і водночас доступ до комплексної медичної підтримки за потреби.



