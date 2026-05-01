В Україні працюють над посиленням відповідальності за фальсифікацію довідок про вакцинацію - Радуцький

Парламентський комітет з питань здоров'я нації разом із комітетом з правоохоронної діяльності розглядає зміни до Кримінального кодексу, які посилять відповідальність за виготовлення та використання фейкових медичних документів — зокрема, довідок про вакцинацію.

Про це сказав голова парламентського комітету з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький під час дискусії LB.Talks “Сучасні виклики імунізації та імунопрофілактики в Україні”, організованому LB.ua та Асоціацією виробників інноваційних ліків “АПРАД”.

За його словами, вже сьогодні в Україні діє кримінальна відповідальність за підробку документів. Однак парламент розглядає зміни, які мають її посилити, зокрема за статтями, що стосуються фальсифікації медичних довідок та порушення санітарних норм.

“Найкраща боротьба з фейковими довідками — ЕСОЗ, електронна система охорони здоров'я. Сьогодні ми вже розглядаємо на комітеті і не тільки на нашому, і на правоохоронному комітеті зміни до Кримінального кодексу до 358-ї, до 325-ї статті, які посилять кримінальну відповідальність саме за те, про що ви кажете [фейкові документи про щеплення – LB.ua]”, – сказав Радуцький.

Стаття 325 ККУ стосується порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, а 358 – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Водночас, за його словами, навіть цифрові записи можуть бути сфальсифіковані, якщо дані вносятя недобросовісно, тому важливою залишається співпраця НСЗУ, правоохоронців і медустанов.

Голова Національної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій додав, що не особливо вірять у допомогу тут прокуратури: “Те, що повинно спрацювати, стосується медичного самоврядування. Якщо в цеху педіатрів є людина непорядна, повинні сказати: "Друже, іди займайся гаданням на картах Таро, але не будь педіатром. І шукай собі іншу роботу». А ми такі випадки маємо”.

Радуцький погоджується і каже, що законопроект про самоврядування уже готовий до другого читання в Верховній Раді: “Згоден, що поки не буде індивідуальної відповідальності, індивідуальної ліцензії в лікаря, з мертвої точки нічого не рушиться. Але знали би ви кількість поправок, які подають люди, які, більш за все, не хочуть самоврядування. Більш за все самоврядування, на жаль, не хочуть лікарі. Оце мене бісить”.

Нагадаємо, що в Україні готуються додати до Національного календаря щеплень пневмококову вакцину, а станом на квітень 2026 року в Україні вже близько 15% дівчат 12-13 років вакцинували проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) і уже близько 28% дітей чотирирічного віку в Україні отримали щеплення КПК (проти кору, паротиту і краснухи) після змін до Національного календаря вакцинації.



