Здоров'я

Уже близько 28% 4-річних дітей в Україні отримали щеплення проти кору, паротиту і краснухи за новим Календарем – Лапій

Уже близько 28% дітей чотирирічного віку в Україні отримали щеплення КПК (проти кору, паротиту і краснухи) після змін до Національного календаря вакцинації. Це дані станом на кінець квітня 2026 року.

Уже близько 28% 4-річних дітей в Україні отримали щеплення проти кору, паротиту і краснухи за новим Календарем – Лапій
федір лапій
Фото: з Фейсбук-сторінки Федора Лапія

Новий календар з 1 січня знизив вік отримання другої дози КПК з 6 років до 4-х. 

Про це сказав голова Національної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій під час дискусії LB.Talks “Сучасні виклики імунізації та імунопрофілактики в Україні”, організованому LB.ua та Асоціацією виробників інноваційних ліків “АПРАД”.

За його словами, щомісяця ми вводило вакцину КПК близько 7-8% 4-річних дітей. Відповідно, за чотири місяці маємо вже орієнтовно 28%.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні друга доза вакцини проти кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК) вводиться у 4 роки замість 6. Рішення ухвалили через зростання захворюваності на кір серед дітей передшкільного віку, щоб забезпечити їм ранній захист.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies