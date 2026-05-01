Уже близько 28% дітей чотирирічного віку в Україні отримали щеплення КПК (проти кору, паротиту і краснухи) після змін до Національного календаря вакцинації. Це дані станом на кінець квітня 2026 року.

Новий календар з 1 січня знизив вік отримання другої дози КПК з 6 років до 4-х.

Про це сказав голова Національної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій під час дискусії LB.Talks “Сучасні виклики імунізації та імунопрофілактики в Україні”, організованому LB.ua та Асоціацією виробників інноваційних ліків “АПРАД”.

За його словами, щомісяця ми вводило вакцину КПК близько 7-8% 4-річних дітей. Відповідно, за чотири місяці маємо вже орієнтовно 28%.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні друга доза вакцини проти кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК) вводиться у 4 роки замість 6. Рішення ухвалили через зростання захворюваності на кір серед дітей передшкільного віку, щоб забезпечити їм ранній захист.