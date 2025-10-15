У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Здоров'я

З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років

З 1 січня 2026 другу дозу комплексної вакцини проти кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК) діти отримуватимуть не в 6 років, а в 4.

Хлопчик після щеплення
Фото: Freepik

Саме з 1 січня 2026 року в Україні набирають чинності зміни в Національному календарі профілактичних щеплень, йдеться в статті LB.ua. 

“Різні країни мають різний вік для введення другої дози КПК, зазвичай, друга вводиться раніше віку 6 років. В Україні спостерігаємо чималу кількість хворих на кір серед дітей передшкільного віку, яка зросла за підсумками минулого року. Тож зсуваємо другу дозу раніше, аби надати оптимальний захист цим дітям”, - коментує Федір Лапій, кандидат медичних наук і голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

Як вакцинуватимуться КПК діти в Україні, яким в 2026 році виповниться 5 років? Як пояснює Лапій, протягом перехідного періоду для цих дітей є достатня кількість доз. Ці діти зможуть отримати другу дозу і в 5 років, і в 6 років. 

Тобто дітям, яким у 2026 році вже є або буде 4 роки, буде доступна вакцина за держкошт за новим Календарем. А якщо дитині вже є 5, то при зверненні батьків з дитиною її також провакцинують.

Наразі, якщо дитина вже отримала другу дозу КПК за кордоном до 6 років, то вводити знову вакцину у 6 років в Україні не треба. 

Якщо, до прикладу, дитина в Німеччині чи Великій Британії отримала 2-гу дозу КПК у 3 роки, нема потреби вводити третю дозу КПК в Україні в 6 років. 

Те саме стосується й зворотної ситуації: якщо дитина отримала курс з двох доз в Україні, а потім переїхала до країни, де друга доза КПК вводиться пізніше 4-х років (наприклад, до Румунії чи Литви), то нема потреби в третій дозі КПК, оскільки курс щеплень проти кору, епідпаротиту та краснухи завершено.

Нагадаємо, що вакцинацію КПК проводять у світі з 60-х років 20-го століття. Вона довела свою ефективність, оскільки дозволяє знизити захворюваність на кір, паротит і краснуху на 78 - 97%

Для України, що має важкий досвід масштабного спалаху кору 2017-2019 років, важливо підтримувати належний рівень вакцинації дітей.

Адже тільки з початку 2025 року зафіксовано майже 1200 випадків захворювання на кір, з них близько 900 — серед дітей. 

Заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін заявив: «За умови відсутності вакцинації дев’ять із десяти дітей, які стикнуться з кором, захворіють. Нині як в Європейському Союзі, так і в світі загалом, другий рік поспіль спостерігається нестабільна ситуація з кором. В Україні сумарно зареєстровано майже 1200 випадків, з них близько 900 серед дітей до 17 років».

Нині охоплення щепленнями від кору, паротиту та краснухи становить лише 44%. Найнижчі показники спостерігаються у Київській, Одеській та Івано-Франківській областях.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
