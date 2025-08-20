В Україні від початку року зареєстрували майже 1200 випадків кору, — Кузін

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін під час брифінгу в Медіацентрі Україна, передає Укрінформ.
«За умови відсутності вакцинації дев’ять із десяти дітей, які стикнуться з кором, захворіють. Нині як в Європейському Союзі, так і в світі загалом, другий рік поспіль спостерігається нестабільна ситуація з кором. В Україні сумарно зареєстровано майже 1200 випадків, з них близько 900 серед дітей до 17 років», — сказав Кузін.
Він нагадав, що кір — одне з найзаразніших інфекційних захворювань, яке швидко поширюється в організованих колективах.
За словами головного санітарного лікаря, нині охоплення щепленнями від кору, паротиту та краснухи становить лише 44%. Найнижчі показники спостерігаються у Київській, Одеській та Івано-Франківській областях.
Також з 2026 року в Україні зміниться Календар профілактичних щеплень: вакцинація від кору, епідемічного паротиту та краснухи проводитиметься у 1 та 4 роки, замість 1 та 6 років, як зараз.