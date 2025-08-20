Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
ГоловнаЗдоров'я

В Україні від початку року зареєстрували майже 1200 випадків кору, — Кузін

В Україні з початку 2025 року зафіксовано майже 1200 випадків захворювання на кір, з них близько 900 — серед дітей. 

В Україні від початку року зареєстрували майже 1200 випадків кору, — Кузін
Ігор Кузін
Фото: МОЗ

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін під час брифінгу в Медіацентрі Україна, передає Укрінформ.

«За умови відсутності вакцинації дев’ять із десяти дітей, які стикнуться з кором, захворіють. Нині як в Європейському Союзі, так і в світі загалом, другий рік поспіль спостерігається нестабільна ситуація з кором. В Україні сумарно зареєстровано майже 1200 випадків, з них близько 900 серед дітей до 17 років», — сказав Кузін.

Він нагадав, що кір — одне з найзаразніших інфекційних захворювань, яке швидко поширюється в організованих колективах.

За словами головного санітарного лікаря, нині охоплення щепленнями від кору, паротиту та краснухи становить лише 44%. Найнижчі показники спостерігаються у Київській, Одеській та Івано-Франківській областях.

Також з 2026 року в Україні зміниться Календар профілактичних щеплень: вакцинація від кору, епідемічного паротиту та краснухи проводитиметься у 1 та 4 роки, замість 1 та 6 років, як зараз.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies