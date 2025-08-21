Ми скористалися програмою кріоконсервації для військових. На що варто звернути увагу і як знайти клініку

З лютого 2025 року цю послугу для захисників і захисниць покриває Національна служба здоров’я. Раніше це була особиста ініціатива репродуктивних клінік. Але, як виявилося, не все так просто.

Розмова про те, щоб скористатися безоплатною для військовослужбовців програмою заморозки сперми, зайшла на початку відпустки мого чоловіка досить спонтанно. Спершу обговорили дещо жартома. Далі, задумавшись, включили цей пункт у план на відпустку та вирішили шукати медзаклад.

Кріоконсервація це

Кріоконсервація репродуктивних клітин – це можливість зберегти сперму чи яйцеклітини, заморозивши їх. Можна на рік-два, а можна й на десятиліття.

Фото: khmilclinic.com.ua/ Кріоконсервація

Наприклад, жінки, які не готові до материнства зараз, залишають для себе таку опцію на майбутнє, оскільки з віком фертильність знижується, а з нею – i можливість завагітніти.

Після повномасштабного вторгнення репродуктивні клініки підняли тему збереження біоматеріалу захисників та захисниць. Враховуючи небезпечні умови їхньої роботи та шкоду для здоров’я, а також стрес, що теж впливає на здатність мати дітей.

Хоча, переважно безоплатною ця послуга була лише для чоловіків. Для жінок зазвичай пропонували знижку, адже відбір і замороження яйцеклітини у 10 разів дорожче, ніж замороження сперми.

До лютого 2025 року витрати на процедуру та зберігання матеріалу покривали самі клініки.

У лютому запустили державну програму, яка повністю покриває цю послугу для захисників і захисниць. Також програма включає осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, НАБУ, ДКВС; поліцейських.

За даними НСЗУ, від лютого до липня для захисників і захисниць надали 107 таких послуг: 40 – чоловікам і одну – жінці. Скористалися програмою у Києві, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Харківській та Запорізькій областях.

Фото: blitz.if.ua

Як ми обирали клініку

Пошуковик в основному на запит “кріоконсервація для захисників” видавав уже видалені сторінки з сайтів клінік про безоплатну програму. Та декілька все ж вдалося знайти по Києву.

З двох варіантів обрали ту, яка одразу відгукнулася і де докладно пояснили, як підготуватися і які документи треба мати (про це далі).

Згодом я отримала від НСЗУ перелік усіх клінік по Україні, з якими вони мають договори. Його прикріплю унизу тексту.

Як чоловік готувався

Клініка перерахувала рекомендації, яких варто дотримуватися перед здачею сперми:

утриматися від статевих актів і мастурбації не менше ніж за три дні до здачі, але не більше ніж за 7 днів;

за 7 днів відмовитись від вживання всіх видів спиртних напоїв;

за 3 години до не курити;

за 10 днів до не приймати гарячі ванни, не відвідувати сауни та парні.

“Якщо прийом лікарських засобів відбувається на постійній основі, особливо якщо до їхнього числа входять заспокійливі та антидепресанти, повідомте про це медичному персоналу перед тим, як вирішите здати спермограму. Це необхідно для фіксування цієї інформації у протоколі дослідження”, – попередили в клініці.

Документи і аналізи

З собою треба було взяти оригінали паспорту, ІПН, витяг з реєстру територіальної громади. Також знадобився мій паспорт як дружини.

Щоб підтвердити статус військовослужбовця, вистачило військового квитка.

Також попередили, що обов’язково треба мати пакет аналізів крові на ВІЛ, Гепатит В і С, сифіліс. Підходить лише якщо аналізи зробили впродовж останніх трьох місяців. У чоловіка свіжих результатів не було, тож клініка запропонувала зробити їх безоплатно на місці, лише попросили прийти на 15 хвилин раніше.

Фото: EPA/UPG Здача аналізів в лабораторії

У клініці

Перед здачею аналізів чоловіка попросили заповнити анкету. Крім базових даних, вказати, чи хворів на паротит (свинку), чи приймає ліки, чи мав порушення еякуляції.

Далі — аналіз крові і сама процедура здачі сперми.

Зазначу, що перед заморозкою біоматеріал досліджують.

“Обов'язково, кріоконсервують лише якісний матеріал”, – відповіли у клініці. Результати повідомили наступного дня.

Умови зберігання і чи таки це безоплатно

Перед процедурою на рецепції ми також підписали з клінікою договір щодо зберігання матеріалу.

Тут є момент, на який варто звернути увагу. В договорі йдеться про безоплатне зберігання терміном на один рік. На моє уточнення на рецепції повідомили, що подальше зберігання вартуватиме 5 000 грн на рік.

Згодом у клініці пояснили, що вони оформили цю послугу не за програмою Національної служби здоров’я. А якщо ми хочемо скористатися держпрограмою, чоловіку доведеться здавати біоматеріал заново.

Тож раджу проговорювати цей момент з клінікою одразу: якщо хочете скористатися держпрограмою, озвучуйте це на місці, чи попередньо телефоном.

Нам про те, що існують різні варіанти, не сказали, а я думала, що це йде за замовчуванням.

Зазначу, за програмою НСЗУ (служба укладає контракти з клініками на ці послуги і платить їм за них) матеріал зберігається до закінчення воєнного стану та шість місяців після.

Фото: скрин відео DW Заморожений матеріал зберігається в спеціальних «будиночках» – кріотопах.

“Якщо після припинення або скасування воєнного стану протягом шести місяців пацієнт не звернеться із заявою про продовження зберігання, подальше зберігання здійснюється за власний кошт”, – пояснили LB.ua в НСЗУ.

У випадку загибелі військовослужбовця клітини зберігаються безоплатно протягом трьох років.

До слова, у лютому 2024 року спільнота репродуктологів забила на сполох через правки до закону, за якими у випадку загибелі власника чи власниці матеріалу його мали утилізовувати. Врешті, Рада ухвалила закон, який дозволив зберігати репродуктивні клітини три роки.

У НСЗУ наголошують: якщо медзаклад порушує умови договору і вимагає кошти, варто звернутися зі скаргою до НСЗУ або на сайті, або телефоном (16-77), або надіслати листа ([email protected] чи проспект Степана Бандери, 19, місто Київ, 04073).

Що далі

Разом із договором про зберігання ми уклали з клінікою угоду про те, що в разі чого я є розпорядником замороженого біоматеріалу.

Окремо порадили звернутися до нотаріуса з довіреністю на випадок, якщо захочу скористатися державною програмою з безоплатного проведення екстракорпорального запліднення (ЕКЗ).

Також дали зразок довіреності для нотаріального завірення.

Прогнозувати, що буде за рік і як ми діятимемо, не беруся.

***

А ось і обіцяний перелік клінік, щоб якщо надумаєте, не довелося шукати деінде.

Фото: facebook/Київський міський центр репродуктивної і перинатальної медицини Київський міський центр репродуктивної і перинатальної медицини

Київ:

КНП "Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини"

ТОВ "НЕОМЕД 2007"

ТОВ "МІРУМ"

ТОВ "РОДИННЕ ДЖЕРЕЛО"

Львівська область:

КНП "Львівський обласний клінічний перинатальний центр"

ТОВ "Клініка професора С. Хміля"

ТОВ Центр репродукції "Паренс-Україна"

Івано-Франківська область:

ДНП "Прикарпатський центр репродукції людини"

ТОВ "Клініка репродуктивної медицини "Екстрамед"

Рівненська область:

КП "Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім. Віктора Поліщука"

ТОВ "Центр планування сім'ї та репродукції людини "Благодар"

Дніпропетровська область:

ТОВ "Скай-Віннер"

ТОВ "Екодніпро"

Чернівецька область: КЗОЗ "Медичний центр лікування безпліддя"

Тернопільська область: ТОВ "Клініка професора С. Хміля у Тернополі"

Волинська область: ТОВ "Медикал Плюс"

Запорізька область: КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня"

Харківська область: ДНП "Український медичний центр акушерства, гінекології та репродуктології".