Бізнес на смертях онкохворих: як депутати грають здоров’ям та життями пацієнтів

Корупція — це зло. Корупція в країні, де йде війна, — це огидне зло. Але корупція в країні, де йде війна, і яка позбавляє тяжко хворих людей життєво важливих ліків – це за межею людяності. Далі – лише факти.

Валерій Дубіль, народний депутат з Чернігівщини від партії Юлії Тимошенко «Батьківщина» зараз активно лобіює зміни до закону, які є вигідними компанії під назвою «Дойч-Фарм».

Ця компанія місяцями зриває поставки ліків для українських пацієнтів. Вона є одним із найбільш проблемних постачальників ліків для державних закупівель МОЗ України.

Дружина очільника Чернігівської обласної організації «Батьківщини» Дмитра Нікітіна, судячи з декларації політика, є власницею компанії «Дойч-Фарм». Ось таке от «співпадіння».

Ця ж компанія фігурує у резонансних кримінальних провадженнях, пов’язаних із корупцією під час місцевих закупівель. За даними матеріалів, у червні–серпні 2023 року представники компанії домовлялися з посадовими особами Запорізької облради про скасування тендеру та оголошення нового з умовами, які дозволили б «Дойч-Фарм» стати переможцем закупівель.

Але справжні проблеми почалися у 2024 році, коли Верховна Рада ухвалила законопроект №11173. У нього за активного лобіювання «Батьківщини» включили важливу правку, що зобов’язує ДП «Медичні закупівлі України» допускати до тендерів незареєстровані лікарські засоби. Це мало би покращити доступ українських пацієнтів до сучасних препаратів. Однак «Дойч-Фарм» зайшли на торги із незареєстрованими препаратами, але не змогли забезпечити вчасно процедуру реєстрації. А саме, не вчасно подавали документи на реєстрацію, подавали не повний пакет документів, затягували з наданням тих документів, яких не вистачало для реєстрації.

Результат — зриви контрактів, затримки поставок і зникнення базових ліків навіть з аптек. Бо звісно, люди кинулися скуповувати там усе, що не приїхало за державними програмами в лікарні. Проте в рітейлі таких препаратів зазвичай дуже мало, тому вони зникли у перші місяці колапсу закупівель.

У 2025 році історія повторилася з поправками Юлії Тимошенко до законопроекту №11493. Під гаслом боротьби з монополією ринку ці зміни дали преференції дрібним дистриб’юторам без достатніх логістичних потужностей .

Як наслідок, у цьому році «Дойч-Фарм» протерміновує поставки 12 критично важливих препаратів, з яких 10 — для лікування онкології (включно з одним для дитячої онкології!), а також ліків від аутизму у дітей та легеневої гіпертензії. Серед них базовий хіміопрепарат Оксаліплатин та протипухлинний препарат Ерлотиніб, які повністю зникли з аптек після зупинки держпоставок. Ще три препарати залишилися лише у поодиноких аптеках, і їхні запаси швидко скорочуються.

Кульмінацією стала серпнева спроба Дубіля проштовхнути через законопроект №13420 поправки до Закону про лікарські засоби. Згідно з текстом, вони мали би дозволити переможцю тендеру, який не може поставити замовлений препарат, замінювати його на «еквівалент» без згоди замовника (тобто МОЗ в особі ДП «Медичні закупівлі України». Для мене очевидно, що ця правка прописується конкретно під «Дойч Фарм», яка не в змозі поставити ліки державі Україна, і яка тепер шукає по світу якісь замінники, які хоче впарити українським пацієнтам. Що це за препарати, як перевіряється їхня якість, а головне – як вони вплинуть на пацієнтів, нікому невідомо. Бо, згідно з правкою, усі рішення віддаються на відкуп постачальника, тобто «Дойче Фарм».

Комітет фінансів і податкової політики відхилив ці пропозиції. Але існує величезний ризик, що вони ще повернуться в сесійну залу – в цьому законопроекті, або в якихось інших. Бо ми бачимо, що цей потяг не зупинити і Юлія Тимошенко може торгувати чим завгодно перед Офісом Президента, новою Прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, аби досягти результату для своїх соратників.

Чи маю я розказати, що відчуває людина з онкологією, коли вона не може отримати потрібне їй лікування? Це пекельні страждання, болі, повільне згасання та смерть. Смерть, якої можна було б уникнути, якби ці ліки були.

Тому я особисто дуже хочу, щоби кожна людина в Україні, яка останні місяці збивається з ніг, щоб знайти ліки від онкології та інших хвороб собі, своїм дітям або родичам, знала, хто, на мою думку, винен в її біді. Ці люди мають конкретні імена та прізвища – Валерій Дубіль, Юлія Тимошенко та вся їхня партія, під назвою «Батьківщина».

P.S. Для прискіпливих юристів додам. У цьому матеріалі зібрано інформацію з відкритих джерел, а також викладено особисту думку автора щодо того, як окремі політичні та бізнес-рішення впливають на забезпечення лікування.