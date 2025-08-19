«Лягай негарним, щоб прокинутися гарним», — суть тренду MorningShed. Косметику і девайси на ніч пояснюють дерматологи

Під хештегом #MorningShed уже зібралося понад 96 мільйонів переглядів і сотні відео. Однак дерматологи попереджають: за ефектною картинкою криється радше небезпечна імітація догляду, ніж реальна порада для здоров’я шкіри.

У TikTok й Instagram вірусяться ролики з трендом Morning Shed . Його суть — люди перед сном наносять кілька косметичних засобів і надягають різні бʼюті-продукти: від масок для обличчя до бандажів для підборіддя чи патчів для губ. Уранці блогери демонструють, ніби прокидаються зі свіжою та сяйливою шкірою. Ідея така: «Лягай спати негарним, щоб прокинутися гарним».

Morning Shed — це...

Косметологиня Анастасія Хільченко каже, що Morning Shed — лише тренд з TikTok, який не має нічого спільного з повноцінною б’юті-рутиною. Адже рутина — це те, що виконуєш щодня, системно й регулярно.

Фото: instagram.com/dr.khilchenko Яна Хільченко

Дерматологиня Яна Токар вважає, що все, що дівчата демонструють у цих нічних відео, — не більше ніж тенденція, створена, щоб збільшити продажі конкретних продуктів. Індустрія краси — багатомільярдний бізнес, а будь-який бізнес має мету приносити прибуток власнику.

«Як змусити людину купувати більше? Тиснути на її тригери, — пояснює Токар. — Для жінок це старіння, схуднення, любов і гроші. У сфері краси особливо грають на темах старіння і схуднення. Візьмімо два однакові креми. За складом вони можуть бути ідентичними. На одному пишуть "антицелюлітний" — і він продається краще. Бо "целюліт" — маркетинговий конструкт».

За її словами, головними просувачами трендів стають блогери. Компанії платять їм за демонстрацію продуктів, і так формується попит.

@manelparletrop no music no game Products : - @Poppy Cloudy 🤍 chin Strap - @La Roche-Posay Cicaplast B5 - @numbuzin Official toner pads - @The Ordinary essence - @byoma toner spray - @Caudalie vinoperfect serum - @Glow Recipe strawberry drops - @Kiehl's Since 1851 #kiehlsfrance Avocado eye treatment - @Lancôme renergie spf cream - @MERIT Beauty glow cream - Lancôme UV spf - @L’Oréal Paris Glow drops - @Bloom Nutrition digestive powder - @YSL Beauty love shine - @Kosas pink base - @Maybelline New York France concealer - YSL all hours hyper bronze - @NYX COSMETICS FRANCE brow pencil - @BenefitFrance brow gel - @Charlotte Tilbury golden goddess - Benefit bang dang mascara - #nyxprofessionalmakeup Buttermelt blush - @Rare Beauty highlighter - Charlotte tilbury blush - Benefit cookie highlighter - YSL finishing powder - Charlotte tilbury setting spray - Nyx duck plum liner & gloss - @Valentino perfume - @Sol de Janeiro hair & body mist #grwm #grwmroutine #getreadywithme #grwmaesthetic #skincare secretbeaute ♬ original sound - manel

«Будь-який такий тренд швидкоплинний. Не здивуюся, якщо наступного разу вигадають продукт, який “обов’язково” треба наносити просто під час тренування в спортзалі. Адже людей потрібно постійно дивувати, аби стимулювати їхню купівельну спроможність», — додає Токар.

Заплітання волосся на ніч

«Що бачимо у цих трендах? Наприклад, заплітання волосся перед сном. Це нормально: я теж можу заплести косичку, щоб було зручніше спати і зранку отримати легкі хвилі», — пояснює Яна Токар.

Тинтовані засоби на губи

Водночас вона звертає увагу на інший популярний тренд — нанесення тинтованих засобів по контуру губ. Такі продукти створюють ефект рожевих вуст зранку, але вони не призначені для використання протягом усієї ночі. Коли тинт висихає, губи відчувають стягнення, а у складі засобів немає нічого органічного.

«Я не проти хімії. Вона часто навіть безпечніша за органіку й рідше викликає алергії. Але вночі шкірі це просто не потрібно», — додає Токар.

Фото: https://www.instagram.com/dr.yana_tokar Яна Токар

Лікарка наголошує: уночі шкіра має відпочивати або ж на ній повинні працювати перевірені активні компоненти — наприклад, ретинол чи бакучіол (безпечний для шкіри замінник ретинолу. — LB.ua). Тобто йдеться про доглядову косметику, а не декоративну.

Нічні маски з оклюзійним ефектом

Ще одна тенденція, яку демонструють блогери, — нічні маски з оклюзійним ефектом. Завдяки перекриттю поверхні шкіри волога справді не випаровується, в обличчя вранці має «насичений» вигляд. Але, застерігає Токар, через регулярне використання себум (шкірний жир), який виділяється вночі, не має виходу. У результаті з’являються комедони, чорні цятки й висипання.

Хільченко застерігає, що кожна маска має рекомендований виробником час використання і його потрібно дотримуватися: «Перетримувати не варто: висохла маска забирає вологу зі шкіри, а надмірна волога може спричинити мацерацію, набряки чи навіть інфікування».

Вона додає, що подібні експерименти часто демонструють блогерки з Азії, проте варто враховувати різницю у структурі шкіри. «Їхня шкіра більш витривала, а для європейської такі практики можуть бути шкідливими», — зазначає лікарка.

Гідрогелеві патчі

Анастасія Хільченко застерігає від неправильного використання гідрогелевих патчів. Вона пояснює, що тримати їх на обличчі можна лише 15–30 хвилин. Після висихання патч починає витягувати вологу з верхнього шару шкіри — і це призводить до сухості. Залишати патчі на ніч категорично не можна.

Маски-бандажі

Абсурдними Токар називає маски-бандажі, які фіксують за вуха — нібито вони підтягнуть друге підборіддя: «Це безглузда процедура. Так зване індиче підборіддя — це скупчення жирової клітковини, пов’язане з гормональним фоном жінки».

Вона пояснює, що в деяких випадках друге підборіддя виникає через мікрогнатію нижньої щелепи — анатомічну особливість, характерну для слов’янок, а також через ослаблення м’язів дна ротової порожнини: «То що ми намагаємося підтягнути цими масками? Ви одягли бандаж — і що? Це все одно, що перебинтувати руку на ніч у надії, що вона стане худішою».

Лікарка наголошує: бандажування застосовують лише в післяопераційний період для підтримки тканин і зменшення набряку. У побуті такий спосіб не лише марний, а й шкідливий: тканини перетискаються, шкіра збирається у складки, блокуються лімфотоки й навіть стискаються лімфовузли.

Фото: temu Бандаж-маска для лиця

«Контент-крієтори роблять контент, — додає Токар. — Після сну неможливо, щоб маска сиділа ідеально, так само як і волосся. Людина вночі все одно крутиться, і коса чи укладка розсиплеться. А в цих відео все так, ніби нічого не змінилося. Це можливо, тільки якщо дівчина зробила маску, взяла чай чи каву, полежала з книжкою і потім одразу відзняла «ранковий результат».

Який догляд обрати для себе

Анастасія Хільченко пояснює, що базова вечірня рутина догляду за шкірою складається з кількох обов’язкових етапів. Спершу йде очищення обличчя — це може бути гель для вмивання чи пінка. Далі — тонізація, після якої рекомендовано наносити сироватку, підібрану індивідуально за типом шкіри та її потребами.

«Сироватка робить догляд активнішим. Вона може бути омолоджувальною з ретиноїдами, заспокійливою для чутливої шкіри, зволожувальною з гіалуроновою кислотою або освітлювальною з вітаміном С. Після неї я завжди використовую крем для контуру очей», — говорить Хільченко.

Завершальним етапом є зволожувальний чи живильний крем для обличчя. Однак, за словами експертки, рутина може бути спрощеною: комусь достатньо лише очищення й крему, іншим — очищення, сироватки і крему.

Фото: olly/pexels Догляд за шкірою обличчя

«Хто любить доглядати за собою, може обирати більше етапів, роблячи це із задоволенням. А для тих, хто хоче мінімізувати догляд, достатньо гелю для вмивання і крему», — додає вона.

Не менш важливий є і якісний сон. За словами Хільченко, маска на обличчі, бандаж чи інші пристрої на голові заважають нормально виспатися й відновитися: «Навіть легка прозора шапочка, яку ми використовуємо під час косметологічних процедур, залишає слід на шкірі вже за 20–30 хвилин. А тепер уявіть, що буде після цілої ночі».