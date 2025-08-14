В Україні підтвердили випадки нових субваріантів коронавірусу — «Nimbus» та «Stratus», — МОЗ

У серпні на Вінниччині виявили перший в Україні випадок субваріанту коронавірусу Омікрон під назвою Nimbus (NV.1.8.1).

Його ідентифікували завдяки секвенуванню — лабораторному методу, що дозволяє встановити генетичні зміни у вірусі.

Про це повідомляє МОЗ.

Разом із субваріантом Stratus (XFG) «Nimbus» нині є одним із домінуючих у світі. В Україні наразі підтверджено 38 випадків «Stratus» та один випадок «Nimbus».

За класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, обидва субваріанти включені до переліку тих, що потребують моніторингу на рівні країн.

Мутації в білку-шипу можуть сприяти швидшому поширенню та викликати тяжчий перебіг COVID-19 у людей з ослабленим імунітетом. Характерним симптомом Nimbus є гострий біль у горлі, тоді як для Stratus типовою є охриплість.

МОЗ нагадує, що вакцинація залишається найефективнішим способом профілактики тяжкого перебігу хвороби та ускладнень. В Україні використовують адаптовану омікрон-специфічну вакцину, а ревакцинацію рекомендують проводити кожні 6–12 місяців для людей із груп ризику.