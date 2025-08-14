«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
РЖД у вогні
РЖД у вогні
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ГоловнаЗдоров'я

В Україні підтвердили випадки нових субваріантів коронавірусу — «Nimbus» та «Stratus», — МОЗ

У серпні на Вінниччині виявили перший в Україні випадок субваріанту коронавірусу Омікрон під назвою Nimbus (NV.1.8.1).

В Україні підтвердили випадки нових субваріантів коронавірусу — «Nimbus» та «Stratus», — МОЗ
Фото: EPA/UPG

Його ідентифікували завдяки секвенуванню — лабораторному методу, що дозволяє встановити генетичні зміни у вірусі.

Про це повідомляє МОЗ.

Разом із субваріантом Stratus (XFG) «Nimbus» нині є одним із домінуючих у світі. В Україні наразі підтверджено 38 випадків «Stratus» та один випадок «Nimbus».

За класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, обидва субваріанти включені до переліку тих, що потребують моніторингу на рівні країн. 

Мутації в білку-шипу можуть сприяти швидшому поширенню та викликати тяжчий перебіг COVID-19 у людей з ослабленим імунітетом. Характерним симптомом Nimbus є гострий біль у горлі, тоді як для Stratus типовою є охриплість.

МОЗ нагадує, що вакцинація залишається найефективнішим способом профілактики тяжкого перебігу хвороби та ускладнень. В Україні використовують адаптовану омікрон-специфічну вакцину, а ревакцинацію рекомендують проводити кожні 6–12 місяців для людей із груп ризику.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies