КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу

У Національному інституті раку змінили принцип запису в чергу на КТ та МРТ.

КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Степан Крулько
Фото: Національний інститут раку

Такі зміни відбулися на запит і скарги пацієнтів щодо важкості або й неможливості записатися на потрібне дослідження – чи то комп’ютерної , чи магнітно-резонансної томографії.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів новий директор інституту Степан Крулько.

Зміни запису на КТ та МРТ – одні з його перших кроків на посаді. 

За його словами, раніше запис відкривали раз на місяць, але без фіксованої дати — то 20-го числа, то 13-го, і лише через одного адміністратора. Це створювало хаос у коридорах: «Коли я прийшов у понеділок, побачив купу людей, жарко, нема де сісти нормально, всі нервуються. Приймає один адміністратор. Скандал, крик. І так кожного понеділка».

Зрештою, Крулько з командою змінили сам принцип запису в чергу.

У закладі є три КТ, три МРТ апарати і ще один новий МРТ не введений в експлуатацію. Один із томографів тут віддали повністю для пацієнтів, які вже проходили лікування та потребують планових обстежень (фолоуап), а запис на ці обстеження перевели з одного окремого адміністратора до кол-центру НІРу. 

Запис відкрили на місяць, і щодня додають плюс один календарний день для запису. У перший день запуску кол-центр отримав понад 12 тисяч дзвінків. За тиждень ситуація стабілізувалася.

Також почали переформатувати запис пацієнтів з внутрішнього консультативного прийому. Через два тижні завідувач написав директору: "У нас нема черги на КТ-МРТ всередині закладу для консультативних пацієнтів". Завідувач розробив формулу, як записуватися, – спрацювало.

Наразі щоденно 80–90 пацієнтів безоплатно проходять КТ та МРТ, включно з контрастом.

«Пацієнти не оплачують контраст, не існує цієї платної послуги. Якщо хтось дасть зворотній зв'язок про такий випадок, особисто розберуся», — каже директор.

Втім, черги вдалося скоротити не повністю. Основна причина — нестача рентген-лаборантів, які можуть працювати з апаратами.

«Є лікарі, є обладнання, є пацієнти, але немає достатньо фахівців, хто може сканувати. У приватних закладах вони отримують 30–35 тисяч, а у нас — близько 20. Тут була інша мотивація залишатися працювати. Це виклик, який ще треба здолати», — зазначив Крулько.

Повна розмова з новим директором НІРу тут.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
