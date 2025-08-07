Внаслідок війни в Україні пошкоджено понад 2400 об’єктів медичної інфраструктури, — МОЗ

За даними Міністерства охорони здоров’я України, станом на 1 серпня 2025 року пошкоджено 2 419 об’єктів, які входять до складу 794 медичних закладів.

Найбільше постраждали лікарні, поліклініки, фельдшерсько-акушерські пункти та амбулаторії в регіонах, розташованих поблизу лінії фронту. Згідно з даними МОЗ:

2 108 об’єктів зазнали часткових ушкоджень;

311 — зруйновані повністю.

Попри постійні обстріли, більшість медичних закладів не припинили роботу:

1 466 закладів охорони здоров’я продовжують працювати у повному обсязі;

187 — обмежено;

227 — тимчасово переведені в інші приміщення, здебільшого в укриття, школи чи пересувні модулі.

Водночас триває відновлення. На сьогодні:

666 об’єктів повністю відновлені;

ще 317 — частково відремонтовані та функціонують у базовому режимі.

Окрему загрозу становить цілеспрямоване знищення медичного транспорту. З початку повномасштабної війни:

278 карет швидкої допомоги знищено;

147 — пошкоджені;

80 — захоплені окупаційними військами.

Такі дії порушують міжнародне гуманітарне право та Женевські конвенції, що забороняють напад на об’єкти цивільної медичної допомоги.