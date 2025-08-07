Внаслідок війни в Україні пошкоджено понад 2400 об’єктів медичної інфраструктури, — МОЗ

Найбільше постраждали лікарні, поліклініки, фельдшерсько-акушерські пункти та амбулаторії в регіонах, розташованих поблизу лінії фронту. Згідно з даними МОЗ:
- 2 108 об’єктів зазнали часткових ушкоджень;
- 311 — зруйновані повністю.
Попри постійні обстріли, більшість медичних закладів не припинили роботу:
- 1 466 закладів охорони здоров’я продовжують працювати у повному обсязі;
- 187 — обмежено;
- 227 — тимчасово переведені в інші приміщення, здебільшого в укриття, школи чи пересувні модулі.
Водночас триває відновлення. На сьогодні:
- 666 об’єктів повністю відновлені;
- ще 317 — частково відремонтовані та функціонують у базовому режимі.
Окрему загрозу становить цілеспрямоване знищення медичного транспорту. З початку повномасштабної війни:
- 278 карет швидкої допомоги знищено;
- 147 — пошкоджені;
- 80 — захоплені окупаційними військами.
Такі дії порушують міжнародне гуманітарне право та Женевські конвенції, що забороняють напад на об’єкти цивільної медичної допомоги.