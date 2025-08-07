За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Здоров'я

Внаслідок війни в Україні пошкоджено понад 2400 об’єктів медичної інфраструктури, — МОЗ

За даними Міністерства охорони здоров’я України, станом на 1 серпня 2025 року пошкоджено 2 419 об’єктів, які входять до складу 794 медичних закладів.

Наслідки атаки РФ
Фото: Чернігівська ОВА

Найбільше постраждали лікарні, поліклініки, фельдшерсько-акушерські пункти та амбулаторії в регіонах, розташованих поблизу лінії фронту. Згідно з даними МОЗ:

  • 2 108 об’єктів зазнали часткових ушкоджень;
  • 311 — зруйновані повністю.

Попри постійні обстріли, більшість медичних закладів не припинили роботу:

  • 1 466 закладів охорони здоров’я продовжують працювати у повному обсязі;
  • 187 — обмежено;
  • 227 — тимчасово переведені в інші приміщення, здебільшого в укриття, школи чи пересувні модулі.

Водночас триває відновлення. На сьогодні:

  • 666 об’єктів повністю відновлені;
  • ще 317 — частково відремонтовані та функціонують у базовому режимі.

Окрему загрозу становить цілеспрямоване знищення медичного транспорту. З початку повномасштабної війни:

  • 278 карет швидкої допомоги знищено;
  • 147 — пошкоджені;
  • 80 — захоплені окупаційними військами.

Такі дії порушують міжнародне гуманітарне право та Женевські конвенції, що забороняють напад на об’єкти цивільної медичної допомоги.

