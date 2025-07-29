Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять

Медичний стан не є публічною інформацією, тому в нас немає і не може бути доступу до медичних даних депутатки, аби підтвердити чи спростувати наявність в неї цього діагнозу. Так само у нас немає інструменту, який би визначив, чи повʼязані контраверсійні висловлювання Безуглої з РАС. Але ми можемо інше: підтримати людей з РАС і пояснити з точки зору сучасної науки, чим є синдром Аспергера і що насправді варто знати освіченим людям про інших людей, які живуть поруч із нами.

І додала: «Я відчуваю емоції, але дещо інакше. І здебільшого це результат свідомої соціалізації. У мене високий поріг страху тощо. Нам також дуже важко брехати, я фактично не брешу, але, звісно, можу помилятися в судженнях. Усвідомлюючи специфіку, зробила її своєю зброєю, знаряддям для досягнення власних ідей».

«Наше мислення дійсно дещо інше. Я мислю структурами, алгоритмами, верифікацією», — написала Безугла у Facebook , додавши, що їй важко брехати, а емоції вона відчуває інакше завдяки свідомій соціалізації.

Нещодавно народна депутатка Мар’яна Безугла повідомила, нібито має синдром Аспергера — форму аутизму, за якої людина мислить і сприймає світ інакше.

Фото: vikna.tv Євген Скрипник

Базово про людей із синдромом Аспергера

Люди із синдромом Аспергера часто відзначаються аналітичним мисленням, увагою до деталей.

Можуть мати високу академічну чи професійну успішність у сферах, що відповідають їхнім інтересам, але водночас труднощі з побудовою стосунків, роботою в команді, емоційним самовираженням. Часто відчувають тривожність через складність адаптації до соціальних норм.

«Щодо відсутності емпатії — це міф. Люди із синдромом Аспергера мають емпатію, просто вона по-іншому проявляється. Не завжди можуть відчувати емоції інших людей, як нормотипові люди», — каже психіатр.

Лікар каже, що синдром Аспергера, або високофункціональний аутизм — форма РАС, яка має кілька ключових рис:

Відсутність затримки мовного розвитку: діти із синдромом Аспергера зазвичай починають розмовляти у віці, близькому до норми. Мовлення граматично правильне, але може бути педантичним, надто формальним або з незвичайною інтонацією;

Збережений або високий інтелект: на відміну від інших форм РАС, у більшості людей із синдромом Аспергера відсутній інтелектуальний дефіцит. Багато з них демонструють глибокі знання в конкретних сферах;

Труднощі соціальної взаємодії — це основна ознака. Вони можуть бути щирими, чесними, але не розуміють соціальних нюансів, як-от: іронія, сарказм, натяки, жести. Мають труднощі з емоційною емпатією, але не обов’язково з когнітивною;

Обмежені та стереотипні інтереси: захоплення дуже вузькими темами, іноді глибокий інтерес до схем, даних, розкладів, механізмів;

Ригідність і потреба в рутинах: зміни в розпорядку викликають тривогу, дратівливість або навіть кризи.

Наприклад, нейротипова дитина бачить маму, яка плаче, і здогадується: «Вона сумна, бо розбила вазу». А дитина з РАС може не зчитати плач як емоцію або не пов’язати його з попередніми подіями. Але це не означає, що людина не співчуває. Вона просто може не розпізнати, що співчуття зараз потрібне — якщо їй про це не сказати прямо.

«Людина з РАС може не зрозуміти, що вам сумно, якщо ви просто мовчите», — додає Скрипник.

Але якщо ви скажете: «Мені сумно» — вона може глибоко це відчути і захотіти допомогти, просто не завжди знає, як правильно це зробити.

Фото: neuroflex.ua Робота з дітьми з аутизмом (РАС) .

Застарілі документи про синдром Аспергера

Зараз в Україні чинна МКХ-10 (Міжнародна класифікація хвороб 10-го перегляду). Відповідно до неї, синдром Аспергера розглядають як окремий первазивний розлад розвитку, схожий на аутизм, але без суттєвих порушень мовлення чи інтелекту, каже психіатр Євген Скрипник. Він має власний код — F84.5. Хоча сучасна наука вже не вважає його окремою нозологією.

У новіших міжнародних класифікаціях — МКХ-11 і DSM-5 (поки що не імплементовані в Україні) — синдром Аспергера об’єднали з іншими формами аутизму в єдиний діагноз: розлади аутистичного спектра (РАС).

«Автор терміна Ганс Аспергер співпрацював з нацистським режимом й особисто рекомендував дітей з інвалідністю для евтаназії. Через це багато людей у спільноті РАС більше не хочуть, щоб їх асоціювали з цим іменем», — зазначає психіатр. Саме тому офіційна діагностика вже не використовує термін «синдром Аспергера».

Тепер усі варіанти аутичних проявів — незалежно від рівня інтелекту чи мовлення — входять до спектра РАС і розрізняються за рівнем потреб у підтримці.

МКХ-11 пропонує такі уточнення:

РАС з порушенням інтелектуального розвитку / без порушення;

РАС з порушенням мовлення / без порушення;

також вказані інші можливі клінічні особливості.

Фото: EPA/UPG Tesla Ілон Маск у день відкриття заводу в Грюнгайде поблизу Берліна, 22 березня 2022 року. ГендиректорІлон Маск у день відкриття заводу в Грюнгайде поблизу Берліна, 22 березня 2022 року.

Жити з непідтвердженим діагнозом

Люди можуть жити з синдромом Аспергера, не мати офіційного діагнозу і тільки здогадуватися про його наявність. Людина може дізнатися про нього і в дорослому віці.

«Навіть коли зверталися до фахівця, то лікарі-психіатри могли не встановити діагноз — це проблема для України. Загалом часто асоціюється, що аутизм проявляється порушенням мовлення і зниженням інтелекту, а при синдромі Аспергера цього немає. Могли встановлювати тривожні, депресивні розлади, але не аутизм (Аспергера)», — каже Скрипник.

Якщо діагноз встановили, насамперед потрібно звернутися до корекційних педагогів, до психотерапевта, також можуть призначити медикаменти, якщо є супутні психічні розлади, пояснює Скрипник. І додає: «Бувають випадки, коли людина думає, що є РАС, а в неї його немає. Зараз часто є розмови про аутизм і РДУГ — розлад дефіциту уваги з гіперактивністю (це нейровідмінні люди). І люди самостійно собі встановлюють діагноз по відео в тіктоку».

Фото: Микола Тищенко у фейсбуці

Що з допуском до держтаємниці

Перелік протипоказань тут діє згідно з Наказом № 174/136 від 13.05.2002 МОЗ України та СБУ. За ним, протипоказами є захворювання з категорій МКХ‑10: F0–F4, F20–F39, F40, F41**, а також всі розлади аутистичного спектра (F84), що включає синдром Аспергера.

Тобто особа з таким діагнозом протягом "перебігу захворювання" не могла отримати допуск до держтаємниці. Укладач наказу передбачав можливість допуску лише після стійкої ремісії понад п'ять років, а рішення мав би ухвалити індивідуально лікар‑психіатр.

Коли цей документ підняли на-гора через кейс із депутаткою, його розкритикували фахівці і рідні людей з РАС. Чому він застарілий, можна зрозуміти з пояснень психіатра вище.

У дискусії виявилось, що вже є новий наказ МОЗ і СБУ № 987/235 (від 20.06.2025), яким видалено категорію F84 (тобто аутизм і синдром Аспергера) зі списку протипоказань для доступу до держтаємниці. Це означає, що лише розлади з інших категорій залишаються під забороною. У переліку є всі тривожно-депресивні та тривожні розлади тощо, але аутизм зник.

Проте наказ ще не набрав чинності. Відповідно, зберігається ймовірність, що депутатка мала допуск до державної таємниці у порушення нехай застарілого, але чинного законодавства.