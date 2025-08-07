Кількість госпіталізацій через COVID-19 у Києві зросла учетверо

До стаціонарів потрапляють пацієнти з тяжким перебігом хвороби.

У Києві за останній місяць кількість госпіталізованих із COVID-19 зросла майже вчетверо.

Про це повідомив Департамент охорони здоров’я Києва.

«Якщо станом на 1 липня в інфекційних відділеннях комунальних медзакладів перебувало 15 людей, то наразі — 68, з них 24 дитини», — зазначили у департаменті.

До стаціонарів потрапляють пацієнти з тяжким перебігом хвороби, які потребують постійного медичного нагляду, лікування і кисневої підтримки.

У департаменті наголосили, що в умовах війни загроза коронавірусу залишається актуальною, особливо з огляду на перебування людей у замкнених просторах під час повітряних тривог.

«Перебування у приміщеннях з обмеженою вентиляцією підвищує ризик зараження. Якщо ви прямуєте до укриттів — подбайте про маску», — закликають посадовці КМДА.

Також у департаменті нагадали про базові заходи профілактики: