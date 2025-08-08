У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
ГоловнаЗдоров'я

Вчені вперше зафіксували, що поширений тип ВПЛ може напряму викликати рак шкіри

Поширений тип вірусу папіломи людини, відомий як бета-ВПЛ, який вважали відносно безпечним, може напряму провокувати рак шкіри. 

Вчені вперше зафіксували, що поширений тип ВПЛ може напряму викликати рак шкіри
Фото: EPA/UPG

Такі висновки отримані в результаті дослідження 34-річної жінки, яка звернулася за медичною допомогою через плоскоклітинний рак шкіри (на лобі, повідомляє ScienceAlert. Її пухлини неодноразово зростали знову, навіть після імунотерапії та хірургічних втручань.

Після детальнішого генетичного аналізу, стало зрозуміло, що бета-ВПЛ фактично інтегрувався в ДНК пухлини жінки, де він виробляв вірусні білки, що сприяли процвітанню раку.

«Це свідчить про те, що може бути більше людей з агресивними формами плоскоклітинного раку, які мають основний імунний дефект і могли б отримати користь від лікування, спрямованого на імунну систему», — говорять науковці.

Жінка, яка була об'єктом цього дослідження, мала спадкове імунне захворювання, яке заважало її Т-клітинам атакувати ВПЛ. Хоча тести показали, що імунна система жінки все ще може відновлювати пошкодження ДНК, спричинені ультрафіолетовим випромінюванням – типовою причиною плоскоклітинного раку – порушення функції її Т-клітин означало, що бета-ВПЛ може проникати в клітини її шкіри та спровокувати утворення раку.

Після того, як причину її стану було виявлено, пацієнтці було проведено трансплантацію стовбурових клітин кісткового мозку, щоб замінити її дисфункціональні Т-клітини здоровими. Це позбавило її агресивного раку шкіри та інших проблем, спричинених ВПЛ, жодна з яких не повернулася протягом трирічного періоду спостереження.

Нагадаємо, що з 2026 року в Україні вперше запровадять безоплатну вакцинацію проти вірусу папіломи людини, яка буде внесена до Національного Календаря профілактичних щеплень. Медичні закупівлі України вже уклали договір на постачання 9-валентної вакцини проти ВПЛ.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies