Вчені вперше зафіксували, що поширений тип ВПЛ може напряму викликати рак шкіри

Такі висновки отримані в результаті дослідження 34-річної жінки, яка звернулася за медичною допомогою через плоскоклітинний рак шкіри (на лобі, повідомляє ScienceAlert. Її пухлини неодноразово зростали знову, навіть після імунотерапії та хірургічних втручань.

Після детальнішого генетичного аналізу, стало зрозуміло, що бета-ВПЛ фактично інтегрувався в ДНК пухлини жінки, де він виробляв вірусні білки, що сприяли процвітанню раку.

«Це свідчить про те, що може бути більше людей з агресивними формами плоскоклітинного раку, які мають основний імунний дефект і могли б отримати користь від лікування, спрямованого на імунну систему», — говорять науковці.

Жінка, яка була об'єктом цього дослідження, мала спадкове імунне захворювання, яке заважало її Т-клітинам атакувати ВПЛ. Хоча тести показали, що імунна система жінки все ще може відновлювати пошкодження ДНК, спричинені ультрафіолетовим випромінюванням – типовою причиною плоскоклітинного раку – порушення функції її Т-клітин означало, що бета-ВПЛ може проникати в клітини її шкіри та спровокувати утворення раку.

Після того, як причину її стану було виявлено, пацієнтці було проведено трансплантацію стовбурових клітин кісткового мозку, щоб замінити її дисфункціональні Т-клітини здоровими. Це позбавило її агресивного раку шкіри та інших проблем, спричинених ВПЛ, жодна з яких не повернулася протягом трирічного періоду спостереження.

Нагадаємо, що з 2026 року в Україні вперше запровадять безоплатну вакцинацію проти вірусу папіломи людини, яка буде внесена до Національного Календаря профілактичних щеплень. Медичні закупівлі України вже уклали договір на постачання 9-валентної вакцини проти ВПЛ.