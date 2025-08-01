Забруднене повітря може підвищувати ризик крововиливів у мозок, — дослідження США

Американські дослідники виявили можливий зв’язок між забрудненням повітря та підвищеним ризиком розриву аневризм у мозку.

Дослідження в лабораторія компанії AstraZeneca в Сіднеї, 19 серпня 2020.

Про це свідчать результати ретроспективного дослідження, проведеного в штаті Юта, яке було опубліковане у виданні npj Clean Air.

За словами вчених, проаналізовано історії хвороб 70 пацієнтів із аневризматичним субарахноїдальним крововиливом.Науковці порівняли ці дані з рівнями забруднення повітря за останні п’ять років у регіоні Васатч-Фронт — місцевості, відомій високим рівнем забруднення.

«Ми виявили, що кількість розривів аневризми була вищою через три-шість місяців після піків забруднення повітря, зокрема рівнів PM2.5», — зазначають вчені.

PM2.5 — це дрібнодисперсні частинки діаметром менше 2,5 мікрометра. Відомо, що вони разом із іншими забруднювачами (озоном, діоксидом сірки, чадним газом) спричиняють запальні процеси в організмі, негативно впливаючи на серцево-судинну систему та органи дихання.

За оцінками науковців, забруднення повітря щороку стає причиною близько 8 мільйонів смертей у світі.

У дослідженні також враховували сезонні фактори, температуру та атмосферний тиск. За словами дослідників, статистично значуще зростання випадків крововиливів припадало саме на періоди, що слідували за високими рівнями забруднення.

Команда припускає, що тривалий вплив токсичних частинок може ослаблювати стінки судин мозку через хронічне запалення та порушення процесів відновлення клітин.

«Необхідні подальші дослідження для вивчення механізмів, які пов’язують PM2.5 із цими ушкодженнями», — наголошують автори.