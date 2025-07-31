За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення

Тобто у них немає статусу упішної верифікації, – перевірки, що це реальна людина. Дорослих перевіряли по податковому номеру, дітей - по податковому номеру, якщо він вже є, або по свідоцтву про народження.

Згідно урядової постанови, це означає, що з 1 липня за таких дорослих і дітей НСЗУ платить сімейним лікарям, які уклали з такими людьми декларації, нуль гривень.

Голова Національної служби здоров’я Наталія Гусак на зустрічі з журналістами повідомила, що вони шукають рішення для цих пацієнтів.

Адже сімейні лікарі, які звіряли документи своїх пацієнтів, свій максимум роботи зробили. Далі лишаються пацієнти, які не можуть проийти перевірку з різних причин і потребують допомоги інших фахівців. Наприклад, літні люди, в яких проблеми з документами і які не можуть дістатися до ЦНАПу самотужки це виправити.

“Тому у нас відбулися зустрічі в кожному регіоні з головами громад онлайн. Я показала результати верифікації, попросила ОВА організувати всіх голів громад, – сказала Гусак. – Ми давали їм чітку дорожню карту, про що просимо голів громад. Показали в розрізі кожного медзакладу, скільки верифіковано. І сказали, що ось це те, що можна було зробити силами сімейних лікарів. А ось оця частина без вашої допомоги не відбудеться, тут уже має підключатися соціальний працівник, ЦНАП, громада”.

Історія зі звірками українців у різних реєстрах ще не завершена, додає голова НСЗУ. Бо далі українські пацієнти будуть перевірятися різносторонньо з усіх реєстрів, які є в країні. Це буде постійний процес.

“Я сьогодні зустрічалась з своїми колегами з Молдови. Вони разом з нами готуються до входження в Європейський Союз і транскордонне надання медичних послуг в рамках Регламенту і Директиви. Щоб ми могли опікуватися людьми, які від нас виїхали в Європейський Союз, чи які приїхали до нас, буде жорсткий контроль за даними кожного пацієнта”, – пояснює Гусак.

Нагадаємо, раніше Наталія Гусак пояснювала, що частина з неверифікованих українців може просто бути за кордоном через повномасштабну війну чи не пройти перевірку з різних причин.

Зі звіркою дітей епопея триває з осені 2024 року і досі не завершилася. Верифікація дітей і дорослих у системі впала на плечі сімейних лікарів і педіатрів, чим викликала всі ці місяці обурення, адже це забирало в медиків багато часу і сил замість лікарської роботи.