Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ

До 1 липня в електронних системах має завершитися медична верифікація неповнолітніх до 18 років.

Мати з донькою на прийомі у педіатра

Для дітей є дві опції – за свідоцтвом про народження або податковим номером (ІПН). Діти до 14 років податкового номера зазвичай мати не повинні, але за бажання батьки можуть його виробити.

Станом на 24 червня дашборд НСЗУ показує понад мільйон неверифікованих дітей з 6,3 млн неповнолітніх загалом.

Якщо дитина в системі буде мати статус неверифікованої, за неї держава платитиме медзакладу, де вона задекларована, нуль гривень. При цьому держава заявляє, що лікарі повинні продовжувати надавати таким дітям допомогу безоплатно, чим викликає обурення медспільноти.

Зі звіркою дітей епопея триває з осені 2024 року і досі не завершилася. Верифікація дітей і дорослих у системі впала на плечі сімейних лікарів і педіатрів, чим викликала всі ці місяці обурення, адже це забирало в медиків багато часу і сил замість лікарської роботи.

Українська асоціація сімейної медиини проводила анкетування лікарів напередодні 1 липня і заявила, механізм верифікації за свідоцтвом про народження презентували лише 1 травня. А вже з березня медзаклади мали виправляти помилки.

Лікарі зіштовхуються з низкою проблем:

– технічні збої в медичних інформаційних системах (сервіси, через які медики вносять дані в систему);

– зміна статусів пацієнтів із “верифікованих” назад у “неверифіковані”;

– відсутність змоги оновити дані без ІПН у дітей;

– більшість дітей за кордоном не верифіковані.

Асоціація заявляє, що ці проблеми – не поодинокі випадки, а системні проблеми на які лікарі не мають впливу, проте несуть фінансову відповідальність: “Це не лише неефективно, а й демотивує і ставить під загрозу успіхи медичної реформи. Ми не проти верифікації,державі потрібно контролювати, куди і як витрачаються кошти. Проте такий механізм повинен бути справедливим та враховувати реалії”.

Академія сімейної медицини України закликає НСЗУ та МОЗ переглянути строки, коли за неверифікованих платитимуть нуль. Дати достатній перехідний період на завершення верифікації з урахуванням технічних реалій і масштабів. Усунути помилки у технічному функціоналі, що призводять до повторної верифікації або блокування доступу до декларацій. А також розмежувати відповідальність, оскільки “лікар не може нести фінансові наслідки за дії або бездіяльність пацієнта, на які не має впливу”.

LB.ua звернувся за коментарем до НСЗУ, чи будуть зміщувати терміни по перевірці дітей. Чекаємо відповіді.



