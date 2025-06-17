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"Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі

Найбільший біль – коли розумієш, що є всі можливості надати людині якісну меддопомогу, ефективну і безоплатну, але її пускають по великому колу.

"Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Віктор Ляшко
Фото: Макс Требухов

Примушують купувати ліки, з яких потенційно можуть повернути кешбек, або оплатити роботу лікарю. І просто опускаються руки.

Про це Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю LB. ua у проєкті “Боляче”.

Міністр додає: руки не опустилися, але опускаються.

“Ми живемо у важкі часи. І досить сильно емоційно всі виснажені. Багато потребують психологічної підтримки. Ми один від одного маємо величезні очікування. Більше людяності один до одного, пацієнта до лікаря, лікаря до пацієнта. І як показує практика, де об'єднуємося всі – пацієнти, менеджер, лікарня – вирішується на раз-два”, - підсумував Ляшко.

Повністю бесіду з Віктором Ляшком читайте тут. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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