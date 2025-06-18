НАБУ і САП викрили масштабну схему розкрадання на закупівлі медобладнання для Інституту раку

Детективи САП та НАБУ викрили діяльність злочинної групи, яка наживалась на закупівлях медичного обладнання для онкохворих.

Про це інформує САП.

"За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру 6 учасникам злочинної схеми, до складу якої увійшли представники приватних структур та Національного інституту раку. Її реалізація під час закупівлі медичного обладнання для онкохворих пацієнтів завдала збитків на понад 231 млн грн", — ідеться у повідомленні.

Детективи повідомили про підозру фактичному керівнику найбільшої групи субʼєктів підприємницької діяльності, яка спеціалізується на реалізації медичного обладнання в Україні, 2 довіреним особам – представникам підконтрольних організатору приватних компаній та виконувачу обов'язків директора, який наразі є депутатом обласної ради, та 2 службовим особам Національного інституту раку (посади зазначені на момент вчинення злочину).

Фото: САП

Правоохоронці встановили, що керівник найбільшої в України групи постачальників медичного обладнання створив злочинну організацію. До її складу ввійшли представники деяких компаній та працівники НІР, зокрема на той час виконувач обов’язків директора закладу.

Разом вони влаштовували позаконкурентну перемогу потрібних компаній на публічних закупівлях на придбання медичного обладнання для онкохворих.

Задля збільшення власного прибутку вони штучно завищували вартість медичного обладнання, що мало бути поставлено Інституту раку.

Слідство встановило, що завищення вартості сягало 50 % від початкової ціни. Це підтверджено низкою доказів, зібраними правоохоронними органами з 12 країн світу, які були залучені до розслідування в межах міжнародного співробітництва.

Реалізація злочинної схеми під час виконання програми модернізації Інституту раку в Сучасну клінічну лікарню дозволила особам протягом 2021–2022 років заволодіти коштами на загальну суму 231 035 577,49 грн.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.