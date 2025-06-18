Суми за три дні?
Суми за три дні?
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
ГоловнаЗдоров'я

НАБУ і САП викрили масштабну схему розкрадання на закупівлі медобладнання для Інституту раку

Сума збитків становить понад 231 млн грн.

НАБУ і САП викрили масштабну схему розкрадання на закупівлі медобладнання для Інституту раку
Фото: САП

Детективи САП та НАБУ викрили діяльність злочинної групи, яка наживалась на закупівлях медичного обладнання для онкохворих.

Про це інформує САП.

"За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру 6 учасникам злочинної схеми, до складу якої увійшли представники приватних структур та Національного інституту раку. Її реалізація під час закупівлі медичного обладнання для онкохворих пацієнтів завдала збитків на понад 231 млн грн", — ідеться у повідомленні.

Детективи повідомили про підозру фактичному керівнику найбільшої групи субʼєктів підприємницької діяльності, яка спеціалізується на реалізації медичного обладнання в Україні, 2 довіреним особам – представникам підконтрольних організатору приватних компаній та виконувачу обов'язків директора, який наразі є депутатом обласної ради, та 2 службовим особам Національного інституту раку (посади зазначені на момент вчинення злочину).

Фото: САП

Правоохоронці встановили, що керівник найбільшої в України групи постачальників медичного обладнання створив злочинну організацію. До її складу ввійшли представники деяких компаній та працівники НІР, зокрема на той час виконувач обов’язків директора закладу.

Разом вони влаштовували позаконкурентну перемогу потрібних компаній на публічних закупівлях на придбання медичного обладнання для онкохворих.

Задля збільшення власного прибутку вони штучно завищували вартість медичного обладнання, що мало бути поставлено Інституту раку. 

Слідство встановило, що завищення вартості сягало 50 % від початкової ціни. Це підтверджено низкою доказів, зібраними правоохоронними органами з 12 країн світу, які були залучені до розслідування в межах міжнародного співробітництва.

Реалізація злочинної схеми під час виконання програми модернізації Інституту раку в Сучасну клінічну лікарню дозволила особам протягом 2021–2022 років заволодіти коштами на загальну суму 231 035 577,49 грн.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies