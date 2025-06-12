Екснардепу Крючкову оголосили ще один вирок: 10 років ув'язнення за збитки на понад 346 млн грн

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому керівнику ПрАТ «ХК "Енергомережа" і призначив йому покарання – 10 років позбавлення волі.

Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Як повідомив Центр протидії корупції, йдеться про колишнього народного депутата від БЮТ Дмитра Крючкова. Також у ЦПК пишуть, що йдеться про покарання у вигляді 10,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"11 червня 2025 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому керівнику ПрАТ «ХК «Енергомережа», обвинуваченому у злочинних діях, які завдали державі збитків на суму понад 346 млн грн", – йдеться у повідомленні САП.

Екскерівника визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та призначено покарання у виді 10 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна. Проте суд виправдав його за ч. 3 ст. 27 (організація злочину), ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Вирок ухвалила колегія суддів у складі Віктора Ногачевського, Маркіяна Галабали та Віталія Крикливого.

Розгляд справи у ВАКС тривав 5 років. За цей час було призначено більш ніж 100 судових засідань. Одні тільки дебати сторони захисту тривали більше року.

Прокурор САП просив для Крючкова 12 років увʼязнення з конфіскацією усього належного йому майна.

Крючков ж називав всі обвинувачення щодо себе вигадками і озвучив, що вважає себе зовсім невинуватим. Він оголошення вироку щодо себе заслухав онлайн, оскільки з лютого 2024 перебуває за кордоном.

Раніше він заявляв, що має право постійного проживання в Монако. Пізніше начебто перебував на лікуванні в Швейцарії. Нещодавно казав, що перебуває то у Франції, то в Австрії.

Справа Крючкова