Екснардепу Крючкову оголосили ще один вирок: 10 років ув'язнення за збитки на понад 346 млн грн

«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
ГоловнаПраво

Екснардепу Крючкову оголосили ще один вирок: 10 років ув'язнення за збитки на понад 346 млн грн

Проте суд виправдав його за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Екснардепу Крючкову оголосили ще один вирок: 10 років ув'язнення за збитки на понад 346 млн грн
Ілюстративне фото
Фото: Макс Левин

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому керівнику ПрАТ «ХК "Енергомережа" і призначив йому покарання – 10 років позбавлення волі. 

Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Як повідомив Центр протидії корупції, йдеться про колишнього народного депутата від БЮТ Дмитра Крючкова. Також у ЦПК пишуть, що йдеться про покарання у вигляді 10,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"11 червня 2025 року колегія суддів ВАКС оголосила  вирок колишньому керівнику ПрАТ «ХК «Енергомережа», обвинуваченому у злочинних діях, які завдали державі збитків на суму понад 346 млн грн", – йдеться у повідомленні САП. 

Екскерівника визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та призначено покарання у виді 10 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна. Проте суд виправдав його за ч. 3 ст. 27 (організація злочину), ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Вирок ухвалила колегія суддів у складі Віктора Ногачевського, Маркіяна Галабали та Віталія Крикливого. 

Розгляд справи у ВАКС тривав 5 років. За цей час було призначено більш ніж 100 судових засідань. Одні тільки дебати сторони захисту тривали більше року. 

Прокурор САП просив для Крючкова 12 років увʼязнення з конфіскацією усього належного йому майна. 

Крючков ж називав всі обвинувачення щодо себе вигадками і озвучив, що вважає себе зовсім невинуватим. Він оголошення вироку щодо себе заслухав онлайн, оскільки з лютого 2024 перебуває за кордоном. 

Раніше він заявляв, що має право постійного проживання в Монако. Пізніше начебто перебував на лікуванні в Швейцарії. Нещодавно казав, що перебуває то у Франції, то в Австрії. 

Справа Крючкова

  • За даними НАБУ, у 2014-2015 роках "Енергомережа", яку очолював Крючков і в.о. голови правління ПАТ "Запоріжжяобленерго", оформили договори про відступлення права вимоги заборгованості за поставлену електроенергію. 
  • "Енергомережа" зобов’язувалася переказати "Запоріжжяобленерго", як первісному кредитору, гроші. Але розрахунки не були здійснені. 
  • Це вже другий вирок для Крючкова. У справі про заволодіння коштами "Черкасиобленерго" та "Запоріжжяобленерго" йому призначили 15 років ув’язнення. Наразі справа на розгляді в апеляції. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies