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Збитки на 10 млн грн: на Дніпропетровщині викрили схему переплати на закупівлі ліжок для військових частин

За висновками судово-економічної експертизи, завищення ціни склало понад 30%.

Збитки на 10 млн грн: на Дніпропетровщині викрили схему переплати на закупівлі ліжок для військових частин
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ повідомили про підозру начальнику Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, який погодив закупівлю 5 тис. двоярусних ліжок за завищеними цінами. Про це повідомляє пресслужба ДБР. 

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За даними слідства, у 2023 році квартирно-експлуатаційне управління провело тендер на закупівлю 5 тис. ліжок для військових частин, що дислокуються на території Дніпропетровської області. Переможцем торгів стала компанія з Києва, яка отримала за ліжка з державного бюджету 28 млн грн.

Однак, за висновками судово-економічної експертизи, ринкова вартість цієї партії ліжок становила близько 18 млн грн, а завищення ціни склало понад 30%. Таким чином, переплата державного бюджету перевищила 9,5 млн грн.

Начальнику Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, який закрив очі на таку різницю у вартості повідомлено про підозру в недбалому ставленні військової службової особи до служби, що заподіяло тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років.

У межах досудового розслідування встановлюється повне коло осіб, причетних до тендерної оборудки, а також напрямки використання майже 10 млн грн переплати.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та подання цивільного позову про відшкодування завданих збитків.
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