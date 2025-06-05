«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
ГоловнаСуспільствоЖиття

Колишніх детектива БЕБ і слідчого поліції Київщини викрили на вимаганні $150 тисяч хабаря у бізнесмена

За ці гроші вони обіцяли не притягувати до кримінальної відповідальності та розблокувати рахунки підприємства. 

Колишніх детектива БЕБ і слідчого поліції Київщини викрили на вимаганні $150 тисяч хабаря у бізнесмена
Фото: Сергей Нужненко

Колишніх детектива Бюро економічної безпеки і слідчого поліції Київщини викрили на вимаганні неправомірної вигоди в розмірі 150 000 доларів у керівника компанії.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро. 

За даними слідства, за ці гроші бізнесмену мали гарантувати непритягнення до кримінальної відповідальності та розблокування рахунків підприємства. 

"Особи тиснули на підприємця, переконуючи його у неминучості підозри, вироку і конфіскації майна", - зазначили в НАБУ.

Після початку розслідування обох звільнили з посад. Їхні дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.

Експоліцейському також повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК (Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї. За даними слідства, він без передбаченого законом дозволу придбав та зберігав зброю та боєприпаси, які були виявлені та вилучені під час обшуку.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies