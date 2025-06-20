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Санітарний лікар: на Сумщині зростає кількість випадків сказу

У разі укусу або ослинення будь-якою твариною, особливо безпритульною чи дикою, негайно зверніться до лікаря.

Санітарний лікар: на Сумщині зростає кількість випадків сказу
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

Головний державний санітарний лікар Сумської області Ірина Купрієнко заявила, що на Сумщині зростає кількість випадків сказу, повідомляє Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Лише за перші місяці 2025 року вже зафіксовано 10 підтверджених випадків сказу у тварин, що дорівнює показнику за весь 2024 рік.

Останні випадки сказу:

У селі Попівка Конотопського району 6 червня 2025 року бродячий собака напав та покусав двох місцевих мешканців. Лабораторні дослідження патологічного матеріалу від тварини 19 червня 2025 року підтвердили наявність вірусу сказу. Потерпілі отримують антирабічне лікування.

16 червня цього року у Білопіллі безпритульний собака покусав місцевого жителя. Постраждалий негайно звернувся за медичною допомогою до КНП "Білопільська міська лікарня". Вже 17 червня 2025 року лабораторно підтверджено сказ у тварини.

Сказ – це смертельно небезпечне вірусне захворювання, яке передається людині через укуси або ослинення хворої на сказ тварини. Без своєчасної та повної медичної допомоги хвороба є невиліковною.

Важливо пам'ятати:

  • Уникайте контакту з безпритульними та дикими тваринами, особливо якщо їхня поведінка здається незвичною (агресія, надмірна ласкавість, слинотеча).
  • Обов'язково вакцинуйте своїх домашніх тварин (собак та котів) від сказу! Це єдиний надійний захист для них і для вас.
  • При перших ознаках незвичайної поведінки у домашніх тварин, негайно звертайтеся до ветеринарної служби.
  • У разі укусу або ослинення будь-якою твариною, особливо безпритульною чи дикою, негайно зверніться до лікаря! Вам буде надана екстрена антирабічна допомога.

“Ситуація зі сказом на Сумщині вимагає спільної уваги! Захистіть себе та своїх близьких – дотримуйтеся всіх рекомендацій щодо профілактики сказу. Дбайте про себе, своїх тварин та оточуючих!” – закликали у Центрі контролю хвороб.

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