Респіраторні віруси можуть запускати рецидив раку молочної залози — дослідження

Нове міжнародне дослідження виявило, що респіраторні віруси, зокрема грип і SARS-CoV-2 (коронавірус), можуть активувати сплячі онкоклітини в організмі людини, навіть якщо пацієнт у багаторічній ремісії.

Дослідження опубліковано в журналі Nature.

Як повідомляє команда вчених, інфекції здатні створювати умови для «пробудження» невеликої кількості ракових клітин, які залишаються в організмі після лікування онкозахворювання. Також вони порівнюють ці клітини з вугіллям у згаслому багатті, яке може знову спалахнути під впливом сильного вітру — респіраторної інфекції.

Дослідження, що охопило дані з британського біобанку та бази пацієнтів у США (понад 37 тисяч осіб), показало, що у жінок в ремісії, які перехворіли на COVID-19, ризик смертності від раку подвоївся. Крім того, ймовірність розвитку метастазів раку молочної залози в легенях після інфікування SARS-CoV-2 зросла більш ніж на 40%.

Науковці також провели експерименти на мишах, які показали, що вже за кілька днів після зараження грипом або коронавірусом кількість сплячих ракових клітин у легенях різко зростала. Протягом двох тижнів зафіксовано «масове розширення клітин карциноми» в понад 100 разів.

Дослідники припускають, що механізм «пробудження» ракових клітин пов'язаний із запальними процесами. Після респіраторної інфекції організм активує вироблення запальних цитокінів, які створюють сприятливе середовище для активації сплячих клітин.

«Наші дані свідчать: якщо у вас в організмі є сплячі клітини раку, ви можете прожити життя, не маючи проявів хвороби. Але інфекції на кшталт грипу або COVID значно збільшують шанси на те, що ці клітини прокинуться й спричинять рецидив», — зазначають науковціі.

Вчені наголошують: ці результати потребують подальших досліджень, зокрема для оцінки потенційного захисного ефекту вакцинації проти грипу та COVID-19 для пацієнтів із раком у стадії ремісії.

Також подібний онкогенний ефект має вірус папіломи людини (ВПЛ), який викликає рак шийки матки, та вірус Епштейна-Барр, сліди якого також виявляють у зразках тканини раку молочної залози.

За словами авторів дослідження, захист людей, які в ремісії після раку, від респіраторних інфекцій може стати критично важливим кроком у запобіганні рецидивам захворювання.