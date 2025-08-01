В Україні скасували 795 рішень МСЕК про встановлення інвалідності посадовцям, — МОЗ

МОЗ перевірило близько 2 тисяч справ, фактично, кожне третє рішення про присвоєння інвалідності митникам, податківцям, прокурорам — скасовано.

Двом прокурорам та двом посадовцям МСЕК повідомили про підозру через отримання інвалідності

Міністерство охорони здоровʼя України повідомило про системні перевірки рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо встановлення інвалідності державним посадовцям. Станом на 25 липня 2025 року вже скасовано 795 таких рішень, повідомляє МОЗ.

Перевірки проводяться у взаємодії зі Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань, Офісом Генерального прокурора та регіональними органами охорони здоровʼя. Вони здійснюються на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 жовтня 2024 року, яке було введене в дію указом Президента №732/2024.

За даними Центру оцінювання функціонального стану людини, загалом розглянуто 1989 справ з 2630, включених до перевірки. У 795 випадках рішення МСЕК визнані необґрунтованими та скасовані. Ще у 400 справах ухвалено нові рішення: у 307 — змінено групу інвалідності, у 93 — змінено строк її встановлення. Для порівняння, на початку липня кількість скасованих рішень становила 445.

Найбільше справ, які перебувають у процесі перевірки, стосуються:

Державної митної служби України — 810 справ (572 розглянуто, 236 рішень скасовано, 114 переглянуто);

Державної податкової служби України — 518 справ (413 розглянуто, 154 скасовано, 89 змінено);

Органів прокуратури — 448 справ (316 розглянуто, 152 скасовано, 71 нове рішення, 46 осіб викликано на дообстеження).

З 1 січня 2025 року в Україні функціонує нова система — оцінювання повсякденного функціонування людини (ОПФО), яка замінила МСЕК. За словами МОЗ, вона базується на прозорих цифрових процедурах і передбачає об’єктивну оцінку стану здоров’я людини за чіткими критеріями.

До нової системи вже заведено понад 325 тисяч справ, із яких 277 тисяч — нові електронні направлення, а ще понад 48 тисяч — оцифровані справи, передані від МСЕК. Наразі в системі працюють 1388 експертних команд, до складу яких входить 7039 фахівців різних спеціальностей.

У МОЗ зазначають, що перевірки є частиною ширшої реформи у сфері встановлення інвалідності, яка має на меті запобігти зловживанням і відновити довіру громадян до рішень у цій сфері.