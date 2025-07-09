Уже уклали договір закупівлі вакцини проти вірусу папіломи людини, яка вперше буде безоплатною з 2026 року, — МОЗ

З 2026 року в Україні вперше запровадять безоплатну вакцинацію проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), яка буде внесена до Національного Календаря профілактичних щеплень.

Медичні закупівлі України вже уклали договір на постачання 9-валентної вакцини проти ВПЛ.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Щеплення отримуватимуть дівчата віком 12–13 років.

“Вакцинація проти ВПЛ-інфекції у країнах ЄС є частиною обов’язкової програми з імунізації, вона ефективна і важлива для України. Така інтервенція покликана зменшити кількість онкологічних захворювань і є стратегічним рішеннямі”, — пояснив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін

Два типи вірусу — 16 і 18 — викликають приблизно 70% випадків раку шийки матки. Нова вакцина захищає одразу від дев’яти найбільш поширених типів ВПЛ, сім з яких мають високий онкогенний ризик.

ВПЛ – це група поширених вірусів, які є найпоширенішою причиною вірусних інфекцій статевих шляхів. Більшість дорослих інфікуються вірусом папіломи людини протягом життя, причому деякі з них заражаються більше одного разу. Здебільшого ВПЛ зникає самостійно протягом кількох місяців, а у близько 90% випадків – протягом 2 років. Дорослі люди після початку сексуальної активності мають найвищий ризик інфікування вірусом папіломи людини. Багато видів ВПЛ є нешкідливими, проте існують види з високим ризиком інфікування, які можуть викликати певні види раку, зокрема раку шийки матки.

Перші поставки вакцини в Україну, на склад МЗУ очікуються в кінці 2025 року, після чого розпочнеться розвезення у регіони України.

Закуплена вакцина «Гардасил 9» виробляється американською компанією Merck Sharp & Dohme (MSD). Медичні закупівлі України (МЗУ) уклали з виробником договір керованого доступу (ДКД) на два роки.

Вакцинація проти ВПЛ уже входить до національних програм імунізації в 149 країнах світу, а безоплатне однократне щеплення для дівчат існує у 75 з них. На сьогодні вакцинація від ВПЛ в Україні є рекомендованою: її можна зробити власним коштом. Деякі громади, зокрема у Києві, Львівській області, Житомирі, Полтаві, Луцьку, Ковелі та Одесі, закуповують вакцину за кошти місцевого бюджету.



