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Уже уклали договір закупівлі вакцини проти вірусу папіломи людини, яка вперше буде безоплатною з 2026 року, — МОЗ

З 2026 року в Україні вперше запровадять безоплатну вакцинацію проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), яка буде внесена до Національного Календаря профілактичних щеплень. 

Уже уклали договір закупівлі вакцини проти вірусу папіломи людини, яка вперше буде безоплатною з 2026 року, — МОЗ
Фото: EPA/UPG

Медичні закупівлі України вже уклали договір на постачання 9-валентної вакцини проти ВПЛ. 

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Щеплення отримуватимуть дівчата віком 12–13 років.

“Вакцинація проти ВПЛ-інфекції у країнах ЄС є частиною обов’язкової програми з імунізації, вона ефективна і важлива для України. Така інтервенція покликана зменшити кількість онкологічних захворювань і є стратегічним рішеннямі”, — пояснив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін

Два типи вірусу — 16 і 18 — викликають приблизно 70% випадків раку шийки матки. Нова вакцина захищає одразу від дев’яти найбільш поширених типів ВПЛ, сім з яких мають високий онкогенний ризик.

ВПЛ – це група поширених вірусів, які є найпоширенішою причиною вірусних інфекцій статевих шляхів. Більшість дорослих інфікуються вірусом папіломи людини протягом життя, причому деякі з них заражаються більше одного разу. Здебільшого ВПЛ зникає самостійно протягом кількох місяців, а у близько 90% випадків – протягом 2 років. Дорослі люди після початку сексуальної активності мають найвищий ризик інфікування вірусом папіломи людини. Багато видів ВПЛ є нешкідливими, проте існують види з високим ризиком інфікування, які можуть викликати певні види раку, зокрема раку шийки матки.

Перші поставки вакцини в Україну, на склад МЗУ очікуються в кінці 2025 року, після чого розпочнеться розвезення у регіони України. 

Закуплена вакцина «Гардасил 9» виробляється американською компанією Merck Sharp & Dohme (MSD). Медичні закупівлі України (МЗУ) уклали з виробником договір керованого доступу (ДКД) на два роки.

Вакцинація проти ВПЛ уже входить до національних програм імунізації в 149 країнах світу, а безоплатне однократне щеплення для дівчат існує у 75 з них. На сьогодні вакцинація від ВПЛ в Україні є рекомендованою: її можна зробити власним коштом. Деякі громади, зокрема у Києві, Львівській області, Житомирі, Полтаві, Луцьку, Ковелі та Одесі, закуповують вакцину за кошти місцевого бюджету.


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