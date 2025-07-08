Ігор Ліскі: «Українська медицина - це те, що повертає українців з-за кордону»

Щоб тримати рівень української медицини, додає Ігор Ліскі, у процесі реалізації медичної реформи важливо знайти правильну модель. Свою думку, щодо того, що вона має включати, він розповів під час панельної дискусії «Медична реформа: змінитися, щоби вижити" в рамках проєкту «Нова країна», який LB.ua реалізує спільно з EFI Group .

“Це колосальна економічна машина. І до неї звертатимуться усе більше людей. Тому що коли речі вироблятимуть роботи, люди так само хотітимуть жити довше і якісніше. Штучний інтелект уже робить революцію у розробці ліків проти різних хвороб. Можливо, до нас це дійде трішки пізніше, але підтримувати здоров’я в належному стані треба вже”, - відзначає бізнесмен.

Українська медицина - один з небагатьох позитивних чинників, завдяки яким українці повертаються додому з-за кордону, вважає бізнесмен, голова інвестиційної компанії EFI Group Ігор Ліскі. До того ж у розвинутих країнах, додає він, на сферу охорони здоров’я, включно із б’юті-індустрією та косметологією, припадає 50 % видатків населення.

Фото: Олександр Ратушняк Ігор Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group

“В часи, коли Україна переживає такі драматичні події, коли країна фактично перезавантажується, дуже важливо стратегічно підходити до охорони здоров’я. Щоб ми вели країну до якоїсь моделі, яка зробить людей здоровішими, щоб їм було зручно народжувати дітей, зручно лікуватися абощо. Щоб це було стимулом не тільки для українців повертатися, а й дало старт розвитку медичного туризму, який є одним з головних показників рівня країни”, — заявив Ігор Ліскі.

При цьому він відзначив низку необхідних змін, без яких досягти гарного рівня медичного обслуговування, з його точки зору, буде важко.

Підтримка приватної медицини

“Я вірю, що приватна медицина допоможе змінити українську систему охорони здоров'я, тому що дуже часто це більш швидкі рішення, новіша техніка, устаткування, нові підходи тощо. Подивіться на українських дантистів — це рівень, якого часто в Америці немає. І я хотів би, щоб такий рівень був у кожній галузі”, — говорить Ігор Ліскі, до інвестиційного холдингу якого входять мережі приватних клінік "Медична Зірка" та "Мій Лікар".

Але, зауважує при цьому бізнесмен, в ході реалізації медичної реформи Міністерство охорони здоров’я робить ставку здебільшого на державну медицину, залишаючи приватну фактично неконкурентноспроможною.

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“Коли державним коштом комунальним закладам купують томограф, як я можу конкурувати з цією клінікою, якщо маю таке дороговартісне обладнання купувати за власні гроші? Я не можу конкурувати у наданні послуги, тому що державна лікарня фактично пропонує її безоплатно (їй же ж не треба окупати обладнання) чи взагалі за хабар”, — відзначає Ліскі.

Фото: Олександр Ратушняк Віктор Ляшко,Наталія Гусак, Віктор Ляшко, Михайло Радуцький під час дискусії

Формування політики

Набагато ефективнішим Міністерство охорони здоров’я було б, якби займалося формуванням політик, а не будівництвом господарської діяльності, «яку держава, однак, ніколи не зможе зробити ефективно», впевнений бізнесмен.

“Як би я розв’язував питання, сказав би: ми готові профінансувати, умовно, томограф, чи якусь послугу, “Медична зірка”, “Добробут”, ви готові? Бо коли купують томограф і везуть його туди, де він просто простоює і не працює, це неефективно”, — заявив Ігор Ліскі.

На його думку, МОЗ має діяти як державна агенція — проєктувати, вибудовувати стратегію, яка породжуватиме здорову конкуренцію.

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“Не повинен міністр чи голова НСЗУ думати про те, чи працює десь томограф, перевіряти, чи запустили його, чи не вимкнув дядя Вася з розетки, виходячи. Якщо сформувати політику, це зробить керування лікарнями — приватними, державними, комунальними — розумним”, — відзначив бізнесмен, коментуючи історію з закупленими, але не введеними в експлуатацію томографами.

Фото: Олександр Ратушняк Ігор Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group

Заснування університетських клінік

Сильна система охорони здоров’я неможлива без інновацій, впевнений Ігор Ліскі. І, на його погляд, поштовх до якісного розвитку медицини можуть дати університетські клініки, яких в Україні наразі немає.

“Це світова практика, де поєднуються навчання, фундаментальна наука і є поле для інновацій. І тут дуже важлива державна підтримка, зокрема фінансова. Дуже хочеться, щоб в Україні створювались інноваційні рішення, тому що інтелект є, практика є, класна лікарська школа є. Лишилося їх поєднати», — говорить Ліскі.

Інституційна спроможність

Приклад Збройних Сил України демонструє, наскільки важлива організаційна спроможність — можливість просувати «нагору» вмотивованих, розумних й ефективних, відзначає бізнесмен. І сфері охорони здоров’я слід перейняти цей принцип, упевнений він.

«Якщо країна багата — вона може просто залити усе грошима. Ми — бідна країна під шаленим тиском війни, тому організаційна спроможність — це питання нашої успішності. Давати дорогу ефективним людям, забезпечувати можливості реалізації, мотивувати і підтримувати, тоді і з корупцією буде легше боротися, — зауважив Ігор Ліскі, додавши, що часто гарні організаційні спроможності пропонують саме приватні компанії. —

Раджу підсвічувати ці питання і проблеми, а інколи й закуповувати якісь послуги чи надавати можливості приватникам, які дадуть якість, швидкість і конкуренцію. І тоді вже мери конкуруватимуть — визначатимуться, гроші витрачати на дороги чи на лікарні. Тоді мер поставить керувати медзакладом не свого кума, з яким разом вчився на тракторному факультеті, а реально фахового спеціаліста, який покаже ефективність. І це вже буде зовсім інша конкуренція — медичні заклади конкуруватимуть не за довіру чи у корупційній складовій, а економічно — за якість послуг».