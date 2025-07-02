Міністр охорони здоров’я, голова НСЗУ та керівник профільного комітету ВР розповіли про стан медреформи на 8 рік її впровадження.

Чого чекати від медичної реформи у 2025 році? Які виклики стоять перед системою охорони здоров’я? Яких змін потребує суспільство та медична спільнота? Відповідь на ці питання “Нова країна” намагалася знайти в рамках тематичної дискусійної панелі за участі основних стейкхолдерів реформи:

Віктора Ляшка , міністром охорони здоров'я; Фото: Олександр Ратушняк Віктор Ляшко

, міністром охорони здоров'я; Наталії Гусак, голови Національної служби здоров'я; Фото: Олександр Ратушняк Наталія Гусак

голови Національної служби здоров'я; Михайла Радуцького, голови комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Фото: Олександр Ратушняк Михайло Радуцький

А також - Ігоря Ліскі, голови наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group, з якою LB.ua спільно реалізує “Нову країну”.

Фото: Олександр Ратушняк Ігор Ліскі

Разом з топспікерами і гостями заходу - лікарями, представниками пацієнтських і громадських організацій, профільних асоціацій, фармацевтичної галузі, приватних лікарень, народних депутатів - говорили також про верифікацію пацієнтів, страхову медицину, донорське фінансування, відтік кадрів, стан медичної освіти, обслуговування прифронтових територій, рівні правила гри для державного та приватного секторів, справедливу оплату по тарифах за послуги, роль медицини у побудові нової країни тощо.

Фото: Олександр Ратушняк Віктор Ляшко, Наталія Гусак, Віктор Ляшко, Михайло Радуцький (праворуч) під час дискусії

“Три ключові слова, які є символом мого руху вперед і моєї команди, яку я веду за собою: доступність, якість, безоплатність медичної допомоги для пацієнта”, - заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. І на цьому шляху він бачить й три головні виклики: брак медичних кадрів, стан економіки й небажання говорити правду.

“Ми будуємо пацієнтоорієнтовану систему охорони здоров'я, але кожен в цій системі або щось не договорює, або не завжди говорить правду, яка спотворює певні речі, певні ініціативи, і ми не можемо рухатись туди, куди хочемо рухатися”, - відзначив міністр.

Фото: Олександр Ратушняк Наталія Гусак, голова Національної служби здоров'я

Станом на кінець червня близько 1 млн українських дітей залишались поза електронною системою НСЗУ, через що лікарі, які їх обслуговують, ризикують втратити оплату. 1 липня час верифікації пацієнтів добіг кінця, та, запевняє голова НСЗУ Наталія Гусак більш ніж 89 % дітей прийшли її успішно.Загалом по пацієнтах - 95 %.

“І це говорить про те, що система викликає довіру не тільки міжнародних партнерів, які фінансують програму медичних гарантій, але й наших основних стейкхолдерів - Міністерства фінансів, Міністерства охорони здоров'я, правоохоронних органів. І це важливо, тому що ця довіра буде вимірюватися в обсягах фінансування, яке може бути додатково виділено в наступні роки”, - відзначила Гусак.

Вона сподівається, що найближчим часом більша частка неверифікованих істотно зменшиться; щодо тих, хто за кордоном і хто верифікуватися не бажає - триває комунікація.

Фото: Олександр Ратушняк Віктор Ляшко, Наталія Гусак, Віктор Ляшко, Михайло Радуцький (праворуч) під час дискусії

“МОЗ не повинен вирішувати питання, якими має займатися самоврядування. Це ж не Україна вигадала. У всьому світі є [лікарське] самоврядування, і тільки в Україні воно чомусь погане”, - зауважив голова профільного комітету ВР Михайло Радуцький. Щоправда, зазначивши, що відповідний законопроєкт наразі шансів на ухвалення не має.

Українська медицина - один з головних позитивних чинників, чому українці повертаються з-за кордону, нагадав бізнесмен Ігор Ліскі.

Фото: Олександр Ратушняк Ігор Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group

“Якщо ми її втратимо, сумніваюсь, що мільйони людей повертатимуться й надалі, - каже Ліскі. - Але є й стратегічна планка. У розвинутих країнах на сферу охорони здоров’я, включно зі сферою б’юті-послуг і косметологію, припадає 50 % усіх видатків. Це - колосальна економічна машина.

І дедалі більше людей будуть до цього звертатися. Бо виробляти якісь речі будуть роботи, а люди завжди хотітимуть жити довше та якісніше, і це - головний чинник розвитку”.

Розлогі виступи головних спікерів та скорочений виклад самої дискусії очікуйте незабаром на LB.ua.

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я

Фото: Олександр Ратушняк Наталія Гусак, голова Національної служби здоров'я

Фото: Олександр Ратушняк Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я

Фото: Олександр Ратушняк Михайло Радуцький, голова профільного комітету Верховної Ради

Фото: Олександр Ратушняк Віктор Ляшко,Наталія Гусак, Віктор Ляшко, Михайло Радуцький під час дискусії

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк Віктор Ляшко,Наталія Гусак, Віктор Ляшко, Михайло Радуцький і модераторка Соня Кошкіна під час дискусії

Фото: Олександр Ратушняк Модераторка і шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна

Фото: Олександр Ратушняк Наталія Оніпко, президентка благодійного фонду 'Запорука'

Фото: Олександр Ратушняк Отто Стойка, експерт у сфері громадського здоров'я

Фото: Олександр Ратушняк Владислав Збанацький, швейцарський проєкт 'Діємо для здоров’я'

Фото: Олександр Ратушняк Любов Гура, швейцарський проєкт 'Діємо для здоров’я'

Фото: Олександр Ратушняк гендиректор медичної мережі «Добробут» Сергій Орел

Фото: Олександр Ратушняк директор ради директорів фармацевтичної компанії Дарниця Катерина Загорій

Фото: Олександр Ратушняк Вікторія Тимошевська, співзасновниця БФ 'Здорові рішення'

Фото: Олександр Ратушняк Ірина Кошкіна, виконавча директорка фонду БФ 'Свої'

Фото: Олександр Ратушняк Олександр Лисиця, завідувач відділення ТКМ в Охматдиті

Фото: Олександр Ратушняк Наталія Гуран, голова ГО 'Ліки контроль'

Фото: Олександр Ратушняк Костянтин Ващенко , ‘Інститут соціально-правових та політичних досліджень імені Олександра Яременка’ Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

Фото: Олександр Ратушняк директорка ДЗ 'ЦПЗРВ Лісова Поляна'

Фото: Олександр Ратушняк Слава Копецький, лікар-онколог

Фото: Олександр Ратушняк Ніколаєнко Катерина - голова наглядової ради мережі 'Медична Зірка

Фото: Олександр Ратушняк Ексочільниця ФДМУ Ольга Батова (ліворуч)

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк Cпівзасновник «Технології Прогресу» Макс Нефьодов

Фото: Олександр Ратушняк Богдан Фущич, помічник народної депутатки Іванни Климпуш-Цинцадзе

Фото: Олександр Ратушняк Олександр Янєв, директор юридичного департаменту SANOFI

Фото: Олександр Ратушняк Дмитро Лосєв, Government Relations Practice

Фото: Олександр Ратушняк Нана Войтенко, ректорка Академії Добробут

Фото: Олександр Ратушняк Соня Кошкіна

Фото: Олександр Ратушняк Олег Робейко, директор ТОВ 'МЗ Чернігівська'

Фото: Олександр Ратушняк Ірина Волошина, професорка, представниця правління Академія сімейної медицини України та ГО «Батьки за вакцинацію» і імунолог Федір Лапій

Фото: Олександр Ратушняк Юрій Борщ, підприємець

Фото: Олександр Ратушняк Володимир Бугров, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фото: Олександр Ратушняк Семен Кривонос, голова НАБУ

Фото: Олександр Ратушняк редакторка відділу «Здоровʼя» LB.ua

Фото: Олександр Ратушняк Євген Прилипко, голова ГС «Форум трансформації охорони здоров’я»

Фото: Олександр Ратушняк Віктор Ляшко та Михайло Радуцький

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк Віктор Ляшко і Наталія Гусак

Фото: Олександр Ратушняк Засновник ‘Повернись Живим’ Віталій Дейнега (праворуч) і Костянтин Ващенко , ‘Інститут соціально-правових та політичних досліджень імені Олександра Яременка’ Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

Фото: Олександр Ратушняк Лікар Слава Копецький та Інеса Матюшенко, GMKA

Фото: Олександр Ратушняк Директор INL Річард Сондерс і заступниця голови НАБУ Поліна Лисенко

Фото: Олександр Ратушняк Зліва направо: науковець та популяризатор науки Антон Сененко, співзасновник «Технології Прогресу» Макс Нефьодов, голова ГС «Форум трансформації охорони здоров’я»Євген Приходько та Ірина Наволнєва, керівниця відділу зовнішніх комунікацій ММ ‘Добробут’

Фото: Олександр Ратушняк Ксенія Возніцина, директорка ДЗ ЦПЗРВ Лісова Поляна, та міністр Віктор Ляшко

Фото: Олександр Ратушняк Віктор Прошкін, капелан ЗСУ, Growford Institute, нардепка Ольга Червакова, керівник департаменту охорони здоровʼя Міноборони Дмитро Самофалов і експерт у сфері громадського здоров'я Отто Стойка

Фото: Олександр Ратушняк Спікери та модераторка Соня Кошкіна після дискусії

Фото: Олександр Ратушняк Групове фото гостей і спікерів після спілкування

Фото: Олександр Ратушняк Фото після дискусії

Фото: Олександр Ратушняк Ігор Ліскі, Віктор Ляшко (у центрі) і Евген Прилипко, експерт платформи ‘Охорона здоров'я’