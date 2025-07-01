Україна витратила понад 2,3 млрд грн на КТ і МРТ, але частина апаратів досі не працює, — розслідування

Щонайменше 16 комп’ютерних та магнітно-резонансних томографів, закуплених за бюджетні кошти у 2023–2024 роках, досі не працюють.

Такі результати розслідування оприлюднило NGL.media, проаналізувавши закупівлі через Prozorro та провівши опитування медустанов.

За два роки державні та комунальні лікарні України замовили 62 томографи на суму понад 2,3 млрд грн. Але повноцінно працюють лише 35 з них. Ще один — у тестовому режимі. Решта — або чекають на дозвільні документи, або не мають готових приміщень, або досі зберігаються у постачальників.

Інтерес до теми виник у травні цього року, коли благодійний фонд Сергія Притули оголосив збір коштів на термінову закупівлю томографа для військового госпіталю у Харкові. Старий вийшов з ладу, а пацієнтів — зокрема військових — було нічим обстежувати і їх скеровували в заклади по місту.

Наприклад, лікарня в Дрогобичі у 2022 році витратила понад 49 млн грн на МРТ, але обладнання досі не встановлено. У схожій ситуації — лікарні з Хмельниччини, Київщини, Дніпропетровщини та релоковані установи з Луганщини, які придбали дороговартісні томографи, але не мають змоги їх використовувати.

Причини — переважно технічні: неготові приміщення, затягування з ліцензуванням або банальна відсутність фінансування на завершення ремонтів. Наприклад, військова частина А-1028 отримала томограф у травні 2024 року, але кабінет досі без електрики, а будівля — у ремонті.

Водночас існують приклади оперативного запуску: у Краснокутській ЦРЛ на Харківщині томограф почав працювати вже за місяць після доставки. Так само швидко обладнання запустили у Чернігові, Хмельницькому та Києві, де лікарні заздалегідь підготували документи та приміщення.

Частина медзакладів відмовилась відповідати на запити журналістів. Зокрема, Обухівська лікарня, де томограф за 39 млн грн, за даними Держаудитслужби, зберігався на складі у розібраному вигляді. Гарантійний термін обслуговування вже сплив.



