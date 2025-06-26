Зберігання наркотичних речовин “для себе” не може вважатися злочином: міжнародна комісія закликає скасувати кримінальну кару

Комісія з наркополітики Cхідної, Центральної Європи та Центральної Азії закликає Україну змінити політику щодо наркотичних речовин з каральної на орієнтовану на здоров'я та права людини. Це перший візит комісії в Україну, який розпочав співпрацю з Урядом країни.

Зокрема, закликають скасувати кримінальне покарання за зберігання психоактивних речовин для власного вживання без мети збуту

Про це представники комісії розповіли на зустрічі з журналістами.

“Комісія має чітку позицію: особисте зберігання [психоактивних речовин] для особистого використання не шкодить іншим і не може вважатися злочином, – каже член комісії, професор Вищого інституту міжнародних досліджень та досліджень у галузі розвитку у Швейцарії Мішель Казачкін. – Злочини – це наркотрафік. А споживання без шкоди іншим – ні. Бути залежним – це хвороба. І треба це лікувати, а не кримінально карати”.

Тому Україні важливо змінювати свої підходи до політики для євроінтеграції. Бо, каже професор, “не можна бути кримінальним злочинцем тут, і незлочинцем – у сусідній європейській країні”. Ряд європейських країн уже декриміналізували вживання психоактивних речовин.

Казачкін каже, що розподіл на легальні і нелегальні психоактивні речовини умовний. Купити на вулиці героїн – злочин, А якщо лікар випише рецепт на діацетилморфін (героїн, сильнодійний наркотичний знеболювальний), це законно. Хоча це одна й та ж діюча речовина.

Член Комісії, екскерівник Держслужби з контролю за наркотиками в Україні (2010-2014), генерал СБУ Володимир Тимошенко каже, що законодавство, зокрема закони про наркотичні засоби, про боротьбу з незаконним обігом наркотиків писали ще 30 років тому: "Не було жодного медика, соціальна сфера не була присутня. Переслідувати, забороняти, карати – так виписували ми. Але в 1992-му році ми по-іншому мислити не могли. Застаріле законодавство треба міняти. Ми ж не носимо сандалі свої, які носили в п'ятирічному віці?”.

Офіційна судова статистика за 2023 рік показує, що за статтею 309 Кримінального Кодексу України («Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту») засудили 10 831 людей.

У 90% випадків суди звільняють засуджених від відбування покарання з випробуванням, однак їх не зобов`язують пройти лікування залежності.

Дослідження БФ “Здорові рішення” показує, що Україна інвестує більше коштів у переслідування, ніж у реальну допомогу, що в подальшому загрожує поширенням інфекцій (ВІЛ, гепатитів), зростанням смертності серед залежних та погіршенням стану їхнього здоров`я, соціальною ізоляцію та стигматизацією залежних, які через загрозу покарання бояться звертатись за допомогою.

Зараз правоохоронці націлені на так звані “легкі мішені” – користувачів психоактивних речовин. Як свідчить дослідження БФ «Здорові рішення», ще у 2018 році 84% обвинувальних вироків у наркотичних справах стосувалися переважно зберігання мінімальних кількостей для особистого споживання.