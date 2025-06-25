«Лише 16% українців з інвалідністю працевлаштовані», — Мінсоцполітики

В Україні офіційно працює лише 16% людей з інвалідністю. Це майже втричі менше, ніж у країнах Європейського Союзу.

У ЄС рівень працевлаштування людей з інвалідністю досягає 50%.

Про це заявила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович під час обговорення на заході «Реформа турботи: трансформація соціальних послуг України».

«Це величезний розрив, який ми повинні подолати. Бо залишати людину надовго без роботи означає втрачати її потенціал і виштовхувати в зону виключення», — сказала міністерка.

Проблема полягає не лише у низькому рівні зайнятості, а й у тривалому безробітті: 4,3% українців перебувають без роботи тривалий час, що вдвічі перевищує середній показник ЄС (1,9%). За словами Жолнович, чим довше людина не працює, тим складніше повернутися до активного життя.

Міністерство соціальної політики анонсувало комплексну трансформацію соціальних послуг, яка має включати не лише догляд і підтримку, а й інтеграцію в економічне життя. Обіцяють:

Соціальний кейс-менеджмент — персональна підтримка людини на всіх етапах виходу з кризи, включно з працевлаштуванням.

Підтримане проживання — замість інтернатів людям з інвалідністю пропонують жити у звичному середовищі з адаптованими умовами, що дозволяє працювати й бути активними.

Принцип «гроші за послугою» — фінансування має йти не на утримання установ, а безпосередньо на потреби людини.

Центри життєстійкості — простори підтримки, орієнтовані на відновлення функціональності, психологічну адаптацію та супровід у працевлаштуванні.

Сьогодні на соціальні послуги держава спрямовує лише 14% соціального бюджету, тоді як у розвинених країнах — від 20% до 30%. Розрахована потреба — 153 млрд грн, натомість витрачається близько 27 млрд грн.

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