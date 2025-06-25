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«Лише 16% українців з інвалідністю працевлаштовані», — Мінсоцполітики

В Україні офіційно працює лише 16% людей з інвалідністю. Це майже втричі менше, ніж у країнах Європейського Союзу.

«Лише 16% українців з інвалідністю працевлаштовані», — Мінсоцполітики
Фото: EPA/UPG

У ЄС рівень працевлаштування людей з інвалідністю досягає 50%. 

Про це заявила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович під час обговорення на заході «Реформа турботи: трансформація соціальних послуг України».

«Це величезний розрив, який ми повинні подолати. Бо залишати людину надовго без роботи означає втрачати її потенціал і виштовхувати в зону виключення», — сказала міністерка.

Проблема полягає не лише у низькому рівні зайнятості, а й у тривалому безробітті: 4,3% українців перебувають без роботи тривалий час, що вдвічі перевищує середній показник ЄС (1,9%). За словами Жолнович, чим довше людина не працює, тим складніше повернутися до активного життя.

Міністерство соціальної політики анонсувало комплексну трансформацію соціальних послуг, яка має включати не лише догляд і підтримку, а й інтеграцію в економічне життя. Обіцяють:

  • Соціальний кейс-менеджмент — персональна підтримка людини на всіх етапах виходу з кризи, включно з працевлаштуванням.

  • Підтримане проживання — замість інтернатів людям з інвалідністю пропонують жити у звичному середовищі з адаптованими умовами, що дозволяє працювати й бути активними.

  • Принцип «гроші за послугою» — фінансування має йти не на утримання установ, а безпосередньо на потреби людини.

  • Центри життєстійкості — простори підтримки, орієнтовані на відновлення функціональності, психологічну адаптацію та супровід у працевлаштуванні.

Сьогодні на соціальні послуги держава спрямовує лише 14% соціального бюджету, тоді як у розвинених країнах — від 20% до 30%. Розрахована потреба — 153 млрд грн, натомість витрачається близько 27 млрд грн.

Крім того:

  • система послуг фрагментована і забюрократизована;

  • не вистачає фахівців на місцях;

  • існує нерівність доступу до послуг залежно від громади;

  • приватні постачальники практично не залучаються.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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