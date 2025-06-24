​Тисяча військових почали вивчати курс "оборонні закупівлі" в "Армія+"

Наразі цей курс найбільший за обсягом, а тому - один із найскладніших.

Минулого місяця в застосунку "Армія+" стартував курс про оборонні закупівлі від Міністерства оборони. За цей період 1 000 військових почали його проходити.

Про це повідомляє Міноборони.

Зазначається, що цей курс корисний передусім військовим, які служать у відділеннях закупівель, постачання та логістики. Він дає фундаментальні знання про планування закупівель, аналіз ринку та участь у тендерах.

Наразі курс про оборонні закупівлі – найбільший за обсягом на платформі, а тому один із найскладніших. Лише кожен четвертий слухач (23%) проходить його успішно та отримує сертифікат. У відгуках військові відзначають інформативність курсу, який є гарною можливістю перевірити свої знання про закупівлі.

"Військо – це не тільки технології та бойові дії. Військо – це ще і планування забезпечення та робота з постачальниками, бо це критично важливо для якісної роботи підрозділів. Наша команда радіє, що цей обʼємний та насичений корисною інформацією курс про оборонні закупівлі став в нагоді такій кількості користувачів", – наголосила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Загалом в "Армія+" є 12 освітніх курсів. 95 000 військових вже їх проходять, а 38 000 з них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші - "Безпілотні системи. Основи БпЛА" (розпочали 32 000 користувачів), "Інформаційна стійкість: кібербезпека" (23 500) та "Основи зв’язку на полі бою" (15 300).