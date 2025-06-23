Мільярди гривень на розмінування, медицину та освіту: уряд розподілив надані партнерами кошти

Кабінет міністрів на засіданні 23 червня спрямував понад 22 млрд гривень наданого партнерами фінансування на потреби відновлення України. Більшість коштів – 18,5 млрд, складає внесок Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), повідомив голова уряду Денис Шмигаль.

Ці кошти підуть на медичні, освітні потреби, сільське господарство, гуманітарне розмінування і відновлення комунального господарства різних міст. Ще близько 1,4 млрд гривень JICA піде на енергетику і навчання саперів, "які звільняють нашу землю від російського мінного сміття".

Близько 2,2 млрд гривень бюджетної підтримки від ЄС підуть на відбудову та осучаснення портової інфраструктури.