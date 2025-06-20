Компанія систематизувала свої благодійні зусилля у три основні напрями: допомога Силам оборони, проєкт «Шана Героям» та ініціатива «Дітям наших Захисників».

Авіакомпанія «Українські вертольоти» отримала національне визнання за свою соціальну діяльність. Підприємство стало одним із переможців у номінації «Благодійність великого бізнесу» на конкурсі «Благодійна Україна-2024», який щороку проводить Асоціація благодійників України.

Цьогорічна церемонія нагородження, що відбулася 19 червня в Києві за участі першої леді Олени Зеленської, відзначила ініціативи, які мають реальний вплив на вирішення соціальних та безпекових викликівв Україні. Загалом до участі було подано майже 1800 заявок, а переможців визначили у 26 номінаціях.

Серед нагороджених — ПУМБ, МХП, «Астарта-Київ» та «Українські вертольоти». Усі в номінації «Благодійність великого бізнесу». Виконавчий директор компанії Сергій Букорос підкреслив, що така відзнака стала для команди несподіванкою, але й підтвердженням значущості їхніх зусиль.

Компанія вже багато років послідовно підтримує українське військо, а з початку повномасштабного вторгнення систематизувала свої благодійні зусилля у три основні напрями: допомога Силам оборони, проєкт «Шана Героям» та ініціатива «Дітям наших Захисників», яка опікується дітьми загиблих Захисників та Захисниць, бо вони залишилися сиротами через війну росіян.

Проєкт «Дітям наших Захисників» реалізується у партнерстві з Міністерством ветеранів, Державною службою у справах дітей та ICC Ukraine. Його мета — забезпечити системну підтримку для дітей, які втратили обох батьків через війну, шляхом залучення соціально відповідального бізнесу до ролі опікунів. Детально про нього можна почитати не лише на нещодавно писала «Українська правда».

Станом на середину 2025 року від початку повномасштабного вторгнення сукупний обсяг благодійної допомоги від компанії перевищив 276 млн грн. «Українські вертольоти» спрямовують на доброчинність 2% від доходу, а також — за ініціативою працівників — ще 3% від заробітної плати.