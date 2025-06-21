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Міноборони допустило до експлуатації наземний роботизований комплекс Termit

Чимало зразків попередньої моделі комплексу працюють на фронті. 

Міноборони допустило до експлуатації наземний роботизований комплекс Termit
Роботизований комплекс Termit
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотний наземний роботизований комплекс TERMIT. 

Як повідомили у оборонному відомстві, це –  нова ітерація комплексу. Чимало зразків попередньої моделі працюють на фронті. Наприклад, їх використовують для виконання логістичних завдань, спостереження за діями ворога.

TERMITи також можуть бути й носіями бойових модулів. Нова версія має покращені динамічні характеристики, має потенціал для подальшого удосконалення.

TERMIT здатен перевозити до трьох центнерів ваги. Завдяки приземкуватому силуету, низькому центру ваги, гусеницям цей наземний робот може рухатись по різним типам ґрунтів та поверхонь: важким бездоріжжям, крутосхилами, долати перешкоди, рухатись траншеями тощо. Ємності акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи, за які робот здатен подолати кілька десятків кілометрів.

Залежно від поставлених завдань НРК TERMIT виготовляють у різних комплектаціях. Є платформи для здійснення медичної евакуації, виконання логістичних завдань, мінування території, транспортування додаткового спорядження.

  • Раніше ЗСУ отримали роботизований комплекс "Віслюк" українського виробництва.
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