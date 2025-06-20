На Херсонщині чоловік узяв у руки дрон і той вибухнув

У Дніпровському Білозерської громади Херсонщини через детонацію вибухівки постраждав житель.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Чоловік взяв у руки дрон, який вибухнув. Через це людина отримала вибухову травму та ампутацію стопи. Потерпілого шпиталізували.

В ОВА закликали не чіпати підозрілі предмети, а у разі виявлення відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку за номерами 101 або 102.