На Херсонщині чоловік узяв у руки дрон і той вибухнув

У Дніпровському Білозерської громади Херсонщини через детонацію вибухівки постраждав житель.
Про це повідомила обласна військова адміністрація.
Чоловік взяв у руки дрон, який вибухнув. Через це людина отримала вибухову травму та ампутацію стопи. Потерпілого шпиталізували.
В ОВА закликали не чіпати підозрілі предмети, а у разі виявлення відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку за номерами 101 або 102.
- Днями у Херсонській області співробітники поліції наїхали на міну під час евакуації населення.