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На Херсонщині чоловік узяв у руки дрон і той вибухнув

Людина отримала вибухову травму й ампутацію стопи.

На Херсонщині чоловік узяв у руки дрон і той вибухнув
медики
Фото: Telegram/Павло Кириленко

У Дніпровському Білозерської громади Херсонщини через детонацію вибухівки постраждав житель. 

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Чоловік взяв у руки дрон, який вибухнув. Через це людина отримала вибухову травму та ампутацію стопи. Потерпілого шпиталізували. 

В ОВА закликали не чіпати підозрілі предмети, а у разі виявлення відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку за номерами 101 або 102.
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