Офіцери ЗС РФ будь-якою ціною намагаються у никнути участі у бойових діях.

Російські офіцери під виглядом переведення у тилові частини, масово уникають участі у бойових діях.

Про це інформує ГУР МОУ.

За даними розвідки, понад 45% офіцерів ЗС РФ, які перебувають у складі резервних підрозділів південного військового округу, не мають жодних законних підстав для проходження служби в тилу.

"У документах, підписаних начальником штабу південного військового округу генерал-лейтенантом міхаілом зуськом, виявлені факти безпідставного переведення понад 900 офіцерів до тилових частин. Із них щонайменше 200 призначили попри вже заповнену штатну чисельність підрозділів", — кажуть у ГУР.

Відомі випадки самовільного залишення служби так званими "резервістами".

У розвідці підкреслюють, що масова втеча з передової, оформлена як формальне переведення в тил, свідчить про деморалізацію та кризу в російському командному складі.

"Усвідомлюючи масштаби втрат і неминучість власної загибелі, офіцери держави-агресора намагаються будь-якою ціною уникнути участі в бойових діях", — додають розвідники.