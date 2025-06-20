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СБУ затримала ще 6 проросійських інтернет-агітаторів у різних регіонах України

Зловмисники виправдовували збройну агресію рф та воєнні злочини рашистів.

СБУ затримала ще 6 проросійських інтернет-агітаторів у різних регіонах України
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала ще 6 проросійських інтернет-агітаторів, які діяли у різних регіонах України, повідомляє пресслужба СБУ. Так, у Києві затримано колишнього пропагандиста однієї із українських прокремлівських газет, який після закриття редакції почав вести спортивну колонку в одному із відомих інтернет-видань України.

Займаючись основною роботою в редакції, фігурант паралельно публікував дописи в телеграм-каналах, де закликав до бомбардування українських міст та захоплення Києва.

Крім цього, в столиці викрито ще одного інтернет-провокатора. Ним виявився 26-річний фітнес-тренер, який на своїй сторінці в Інстаграмі закликав чоловіків уникати мобілізації та поширював фейки про Сили оборони.

У Фастівському районі Київщини затримано громадянина однієї з країн центральної Азії, який закликав українців скласти зброю перед рашистами.

Для «розгону» ворожого контенту іноземець створив акаунти в Інстаграмі, Тіктоку та Фейсбуку з аудиторією у 60 тисяч користувачів.

Також кіберфахівці СБУ затримали киянина, який у російських соцмережах вихваляв путіна та героїзував окупаційні угруповання РФ.

У Кропивницькому затримано 41-річного переселенця з Донеччини, який в «Однокласниках» підтримував захоплення східного регіону України.

На Івано-Франківщині викрито 30-річного мешканця села Перехресне, який на своїй сторінці у Фейсбуку називав збройну агресію рф «громадянською війною».

Ініційовані СБУ судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь кремля.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
  • чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);
  • ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів до вчинення таких дій).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
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