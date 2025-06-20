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Стендап-комік Василь Байдак звернувся до української молоді в рамках кампанії «Спали» ФСБшника»

Він закликав молодь негайно звертатися до СБУ, якщо російські спецслужби вербують на вчинення злочинів.

Стендап-комік Василь Байдак звернувся до української молоді в рамках кампанії «Спали» ФСБшника»
Василь Байдак
Фото: скриншот

Відомий український стендап-комік Василь Байдак долучився до інформаційної кампанії СБУ «Спали» ФСБшника», мета якої – протидія вербуванню неповнолітніх з боку російських спецслужб. 

Як зазначає СБУ, він став головним героєм відеоролика, у якому застерігає підлітків від потрапляння на гачок російських спецслужб. Адже ті зараз активно шукають в соцмережах виконавців тяжких злочинів: підпалів, диверсій та терактів.

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 «Росіяни намагаються використати наших дітей як зброю проти України. Для них нема нічого святого. Вони перетворюють неповнолітніх на терористів-смертників, підриваючи їх. Діти думають, що це гра, хоча насправді платять своїми життями за участь у ній», – зазначив Василь Байдак.

Він закликав молодь негайно звертатися до СБУ, якщо російські спецслужби вербують на вчинення злочинів:

  • в офіційний чат-бот «Спали» ФСБшника» у випадку спроб вербування ворожими спецслужбами
  • або на гарячу лінію Служби безпеки (0 800 501 482) 
  • або на номер 102 Національної поліції.
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