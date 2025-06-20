Відомий український стендап-комік Василь Байдак долучився до інформаційної кампанії СБУ «Спали» ФСБшника», мета якої – протидія вербуванню неповнолітніх з боку російських спецслужб.
Як зазначає СБУ, він став головним героєм відеоролика, у якому застерігає підлітків від потрапляння на гачок російських спецслужб. Адже ті зараз активно шукають в соцмережах виконавців тяжких злочинів: підпалів, диверсій та терактів.
Він закликав молодь негайно звертатися до СБУ, якщо російські спецслужби вербують на вчинення злочинів:
- в офіційний чат-бот «Спали» ФСБшника» у випадку спроб вербування ворожими спецслужбами
- або на гарячу лінію Служби безпеки (0 800 501 482)
- або на номер 102 Національної поліції.