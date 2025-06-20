Він закликав молодь негайно звертатися до СБУ, якщо російські спецслужби вербують на вчинення злочинів.

Відомий український стендап-комік Василь Байдак долучився до інформаційної кампанії СБУ «Спали» ФСБшника», мета якої – протидія вербуванню неповнолітніх з боку російських спецслужб.

Як зазначає СБУ, він став головним героєм відеоролика, у якому застерігає підлітків від потрапляння на гачок російських спецслужб. Адже ті зараз активно шукають в соцмережах виконавців тяжких злочинів: підпалів, диверсій та терактів.

«Росіяни намагаються використати наших дітей як зброю проти України. Для них нема нічого святого. Вони перетворюють неповнолітніх на терористів-смертників, підриваючи їх. Діти думають, що це гра, хоча насправді платять своїми життями за участь у ній», – зазначив Василь Байдак.

Він закликав молодь негайно звертатися до СБУ, якщо російські спецслужби вербують на вчинення злочинів: