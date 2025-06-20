Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про російські удари по місту в ніч на 20 червня. Постраждали троє людей, з них двоє – це неповнолітні.

“Наразі зафіксовано три вибухи у місті, усі – у Шевченківському районі”, – написав він спочатку. Вранці 20 червня у Офісі генпрокурора повідомили про те, що атак зазнали три райони міста.

Фото: Офіс генпрокурора Наслідки російської атаки

Терехов уточнив, що один з "прильотів" стався біля багатоповерхових житлових будинків, наслідки уточнюються.

Згодом Ігор Терехов повідомив про 5 ударів по місту. В одному місці горів дах незаселеної новобудови, в іншому васлідок влучання на подвірʼя багатоповерхівки вибиті шибки, понівечені машини.

Наразі відомо про трьох постраждалих – один травмований, двоє з гострою реакцією на стрес. Біля 50 авто у дворі багатоповерхівки пошкоджені.

Оновлення. Пізніше вночі місто знову опинилося під обстрілом БпЛА, є влучання у приватний сектор в Основ'янському районі. БпЛА влучив на територію приватного домоволодіння, в результаті чого повністю зруйновано господарчу споруду.

За інформацією Генпрокуратури, у Шевченківському районі міста зафіксовано три влучання. Один із безпілотників влучив у дворі багатоквартирного житлового будинку. Там вибито скління, пошкоджено щонайменше 50 автомобілів. Дістала поранення 27-річна жінка. Медичну допомогу надали двом дітям — дівчатам 12 та 17 років, які зазнали гострої реакції на стрес.

Фото: Офіс генпрокурора Наслідки російської атаки

Влучання також зафіксовано у дах незаселеного будинку. Там виникла пожежа, вогнем було охоплено два поверхи. Ще один ворожий безпілотник вдарив поблизу памʼятника.

Крім того, пошкоджень зазнала територія одного з підприємств у Київському районі міста.