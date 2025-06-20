У Києві затримали підозрюваного в підпалі 5 авто, зокрема Героя України

У Києві затримали підозрюваного в підпалі автомобілів військових, зокрема – Героя України у День його народження. Затриманим є чоловік, що в 2021 році переїхав з окупованого Криму до Івано-Франківська, а потім – до столиці.

Після початку повномасштабної війни він був мобілізований, але пішов у СЗЧ. Про це розповіли в Офісі генпрокурора, СБУ і поліції.

"Останній рік, працюючи кур’єром, підозрюваний почав шукати спосіб зв’язатися зі спецслужбами ворога, щоб виїхати до рф. В червні 2025 року вже на замовлення кураторів він отримав завдання знайти та підпалити автомобіль, що належить військовослужбовцю ЗСУ. Таким чином він мав продемонструвати свою надійність та готовність до співпраці", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Підозрюваний фотографував машини ЗСУ в дворі будинку, де мешкає сам. Російський куратор погодив підпал однієї машини – Ford Ranger камуфляжного окрасу.

"Власником спаленого автомобіля виявився офіцер Національної гвардії України, Герой України, якому в той день виповнилось 25 років", – повідомили в прокуратурі.

Загалом, за даними поліції, чоловік встиг підпалити п'ять машин.

Також замовники підпалу передали підозрюваному пістолет, щоб він убив високопосадовця Збройних Сил. Однак, за інформацією ОГП, поплічник ворога сказав, що нікого серед них не знає. Водночас поліція стверджує, що "за координатами, переданими куратором, він забрав зі схованки вогнепальну зброю з набоями та почав підготовку до скоєння вбивства".

"Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період). Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинів за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", – повідомили в СБУ.