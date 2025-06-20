Про трансформацію і лідерство на війні

У травні командир 3-го батальйону 4-го кавалерійського полку ЗС США підполковник Джошуа Сатофф у статті на порталі Інституту сучасної війни академії West Point виклав своє бачення війни-2027.

Фото: Міноборони України

Американський колега називає п’ять принципів трансформації військ, що підготують до війни майбутнього:

— домінування дронів на полі бою;

— масування сил більше не перевага, а недолік;

— лідерство;

— управління ризиками;

— міць наземних сил.

З переліком можна погодитися, єдине, чого не розумієш: чому 2027-й? Усе це вже відбулося в нас, і багато в чому реальність перевершила американські очікування.

Слід трохи докладніше зупинитися на лідерстві та ризику.

Проблемами лідерства в Україні переймаються багато де. Загал має можливість почитати-послухати про командирів не таких, як треба, а «полковник зі штабу» — взагалі страшна військова легенда. Або мем.

Американський комбат передбачає, що самого професіоналізму не вистачає, потрібні краща освіта та вищий рівень підготовки. Тут пригадалося «опануємо Abrams за три дні», «дайте Привиду Києва F-16 — і він полетить негайно». У житті мусили вивчати англійську вісім місяців, щойно після цього опановували літаки.

Фото: EPA/UPG Європейський навчальний центр F-16 на авіабазі в Борчі, Румунія, 13 листопада 2023 р.

Лідерам нового, трансформованого війська доведеться навчитися діяти в умовах надзвичайно інтенсивних бойових дій, що не відкриття для Сил оборони. Дрони, знову ж таки, змусили діяти малими децентралізованими групами піхоти, і лише успіх значної кількості таких груп дозволяє перейти до якогось більшого тактичного здобутку, якщо подолано ворожі дрони в зоні, де готується прорив.

Усі лідери тактичної ланки від відділення до батальйону повинні комфортно почуватися в умовах часткової чи повної ізоляції, з мінімальним зв’язком чи взагалі без нього. Насамперед це стосується сержантів. Навички управління боєм мають доповнитися навичками виживання на ньому, як індивідуальними, так і груповими (маскування, такмед, переміщення, навігація тощо).

Створення системи вогню в наступі, обороні, під час штурмових, рейдових, інших спеціальних дій, уміння інтегрувати БпЛА різних типів, глибоке розуміння і поля бою, і його природи, здатність швидко опрацьовувати значні обсяги інформації — це виклики перед тактичними лідерами нового типу. Колосальні обсяги інформації від не менш колосальної кількості сенсорів мають чітку тенденцію до зростання, але ті самі дрони вимагають мінімізації не лише тактичних груп на полі бою, але й пунктів управління. Як впихнути в мінімізовану структуру КП паперовий потік рапортів і розслідувань — незрозуміло. Цікаво, який вигляд матимуть штаби корпусів і бригад після оптимізації системи управління.

Головна мета навчання — підготувати лідера нового типу до виживання в надскладних умовах на сучасному полі бою зі збереженням функціональності підрозділу для послідовного створення умов до переходу в наступ й успішного його проведення.

Фото: facebook.com/102brygadaTROIvanoFrankivsk/ Бієць підрозділу аеророзвідки «Вовки» готують до використання ударний безпілотник Vampire («Вампір»)

Навчання не слід проводити поблизу лінії фронту.

Ризики сучасного поля бою докорінно змінили погляди на стандартні процедури оперативного планування (прийняті в НАТО процеси OPP і MDMP). Тобто в процесі переходу на «стандарти НАТО» ми зламали систему. Не вщент, звісно, але суттєво. Так звана зона смерті вже сягає 25–30 км в обидва боки від лінії бойового зіткнення, і технологічні досягнення — розвиток оптоволокна — зроблять її ще більшою. На наших очах змінюється природа вогневої міці в тактичній ланці.

Дрони зменшують ризики для піхоти й обслуг вогневих засобів, водночас створюють загрози для протилежної сторони і посилюють ризики навіть там, де їх не було. Уже зараз багатофункціональні повітряні й наземні платформи виконують надзвичайно ризиковані операції з мінімальним залученням персоналу передових підрозділів, щоб зруйнувати замисел ворога.

Ми є свідками зміни ролей на полі бою — акцент підготовки військ зміщується з навчання механізованих підрозділів загальновійськового бою, переповненого нині неприйнятною кількістю ризиків, на навчання цих підрозділів широкого застосування дронів. Більшість тактичних дій на полі бою, що супроводжуються високими ризиками (розмінування, вогнева підтримка, медевак, безпека підрозділів тощо), повинні виконувати роботизовані комплекси. Зворотна сторона цієї медалі — противник робить те саме, що змушує трансформувати погляди на бойовий порядок, способи висування до об’єктів атаки і самої атаки, розташування в базових таборах і вихідних районах.

Фото: Генштаб Військовослужбовець ЗСУ

Перед будь-якою тактичною формацією постає питання здатності формувати операційне середовище і зменшувати ризики в ньому. Лідери трансформованого війська мають бути навчені децентралізованих дій, а вправи на кшталт бойових стрільб відділень/взводів/рот стануть одним з головних елементів їхньої підготовки.

Отже, від командування Сил безпілотних систем війська очікують доктрини застосування, відповідних підручників і настанов, а оптимізація нарахування е-балів — то вторинне, як не далі.