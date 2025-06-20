Міністр енергетики заявив, що Україна буде забезпечена газом в повному обсязі в опалювальному сезоні

Галущенко каже, що зараз почалася медійна компанія, що “українці замерзнуть під час зими, газу не буде”. Він назвав це неправдою.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна буде забезпечена газом в повному обсязі в опалювальному сезоні, передає Інтерфакс-Україна.

“Зараз почалася медійна компанія на кшталт тієї, що велася по електриці, з тими ж дієвими особами, які говорять про те, що українці замерзнуть під час зими, газу не буде. Це неправда. Газом ми будемо забезпечені в необхідному для ОЗП обсязі – як для громадян, так і для бізнесу, а також генерації електроенергії", – сказав він під час "Години запитань" до уряду в парламенті у п’ятницю.

Перед цим Галущенко повідомив, що цього року через удари РФ по газовій інфраструктурі Україна буде вимушена імпортувати щонайменше 4,6 млрд куб. м газу, з яких 2,9 млрд куб. м газу вже законтрактовані.