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Міністр енергетики заявив, що Україна буде забезпечена газом в повному обсязі в опалювальному сезоні

Галущенко каже, що зараз почалася медійна компанія, що “українці замерзнуть під час зими, газу не буде”. Він назвав це неправдою.

Міністр енергетики заявив, що Україна буде забезпечена газом в повному обсязі в опалювальному сезоні
Герман Галущенко
Фото: facebook/Герман Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна буде забезпечена газом в повному обсязі в опалювальному сезоні, передає Інтерфакс-Україна. 

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“Зараз почалася медійна компанія на кшталт тієї, що велася по електриці, з тими ж дієвими особами, які говорять про те, що українці замерзнуть під час зими, газу не буде. Це неправда. Газом ми будемо забезпечені в необхідному для ОЗП обсязі – як для громадян, так і для бізнесу, а також генерації електроенергії", – сказав він під час "Години запитань" до уряду в парламенті у п’ятницю.

Перед цим Галущенко повідомив, що цього року через удари РФ по газовій інфраструктурі Україна буде вимушена імпортувати щонайменше 4,6 млрд куб. м газу, з яких 2,9 млрд куб. м газу вже законтрактовані.
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