Життя

​Рівненська область першою в Україні розпочинає опалювальний сезон

З 24 вересня тепло з'явиться у закладах освіти та медицини Вараша і Заболоття.

​Рівненська область першою в Україні розпочинає опалювальний сезон
Терморегулятор на батареї
Фото: Depositphotos

Рівненська область розпочинає опалювальний сезон 2025-2026 років першою в Україні. З 24 вересня тепло з’явиться у закладах освіти та медицини Вараша і Заболоття. 

Про це повідомив міський голова Вараша Олександр Мензул. 

Він зазначив, що таке рішення ухвалив сьогодні виконком Вараської міської ради. 

Що стосується житлових будинків, додав Мензул, управляючі компанії та ОСББ "самостійно приймають рішення щодо регулювання подачі теплоносія у внутрішньобудинкових мережах відповідно до потреб мешканців".

Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що наразі в Україні стан готовності до опалювального сезону по основних секторах - понад 80%.
