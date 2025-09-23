Митники затримали контрабанду електронних сигарет і IPhone-17 на 1 млн грн

Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаСуспільствоЖиття

Митники затримали контрабанду електронних сигарет і IPhone-17 на 1 млн грн

Стосовно водіїв складено протоколи. 

Митники затримали контрабанду електронних сигарет і IPhone-17 на 1 млн грн
Фото: Держмитслужба

У пункті пропуску "Краківець-Корчова" під час огляду мікроавтобуса Mercedes митники виявили партію електронних сигарет.

Про це повідомила Державна митна служба.

Повертаючись із Польщі, водій - 34-річний житель міста Чортків, обрав смугу "червоний коридор" і задекларував "виключно особисті речі". 

Однак, під час огляду мікроавтобуса співробітники митниці виявили в багажному відділенні шість ящиків з електронними сигаретами VUSE. Упаковки з 1440 електронками чоловік приховав у ніші під пасажирськими сидіннями та «замаскував» сумками і валізами. Орієнтовна вартість товарів - майже 570 тис. гривень. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, відповідно до ч.1 ст. 483 МКУ.

Також повідомлення про цю подію, що має ознаки кримінального правопорушення, скеровано у ТУ БЕБ Львівської області.

Того ж дня у Краковці, в процесі огляду рейсового автобуса сполученням "Легница-Чернівці", працівники митниці виявили мобільні телефони IPhone 17 Pro Max. Шість нових гаджетів знаходились в салоні та багажному відділенні поміж речей пасажирів.

За цим фактом щодо водія - 34-річного жителя Чернівців, складено протокол, відповідно до ч. 2 ст. 471 МКУ. За попередніми даними, вартість техніки - 500 тис. гривень.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies