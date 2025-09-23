Митники затримали контрабанду електронних сигарет і IPhone-17 на 1 млн грн

У пункті пропуску "Краківець-Корчова" під час огляду мікроавтобуса Mercedes митники виявили партію електронних сигарет.

Про це повідомила Державна митна служба.

Повертаючись із Польщі, водій - 34-річний житель міста Чортків, обрав смугу "червоний коридор" і задекларував "виключно особисті речі".

Однак, під час огляду мікроавтобуса співробітники митниці виявили в багажному відділенні шість ящиків з електронними сигаретами VUSE. Упаковки з 1440 електронками чоловік приховав у ніші під пасажирськими сидіннями та «замаскував» сумками і валізами. Орієнтовна вартість товарів - майже 570 тис. гривень. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, відповідно до ч.1 ст. 483 МКУ.

Також повідомлення про цю подію, що має ознаки кримінального правопорушення, скеровано у ТУ БЕБ Львівської області.

Того ж дня у Краковці, в процесі огляду рейсового автобуса сполученням "Легница-Чернівці", працівники митниці виявили мобільні телефони IPhone 17 Pro Max. Шість нових гаджетів знаходились в салоні та багажному відділенні поміж речей пасажирів.

За цим фактом щодо водія - 34-річного жителя Чернівців, складено протокол, відповідно до ч. 2 ст. 471 МКУ. За попередніми даними, вартість техніки - 500 тис. гривень.