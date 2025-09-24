Сили оборони ліквідували ще 970 російських окупантів і два ворожих літаки

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 970 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 1104550 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1104550 (+970) осіб
- танків – 11201 (+2)
- бойових броньованих машин – 23285 (+3)
- артилерійських систем – 33095 (+43)
- РСЗВ – 1496 (+1)
- засоби ППО – 1218 (+0)
- літаків – 426 (+2)
- гелікоптерів – 345 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 62820 (+334)
- крилаті ракети – 3747 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62616 (+130)
- спеціальна техніка – 3973 (+4)
Дані уточнюються.