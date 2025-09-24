Сили оборони ліквідували ще 970 російських окупантів і два ворожих літаки

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 970 російських окупантів . Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 1104550 військових.

Із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 1104550 військових.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies