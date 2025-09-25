Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Макрон хоче від НАТО сильнішу відповідь на провокації Росії - але проти збиття літаків

Escalation management від французького президента.

Макрон хоче від НАТО сильнішу відповідь на провокації Росії - але проти збиття літаків
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував порушення російськими літаками та дронами повітряного простору країн НАТО.

Як пише Le Figaro, політик закликав посилити реакцію Альянсу на подібні інциденти. Але водночас висловився проти збиття винищувачів РФ, що ігнорують кордони.

Макрон аргументує це тим, що Москва нібито "проводить перевірки" і не варто у відповідь на це одразу відкривати вогонь. Проте "якщо хтось знову нас спровокує, потрібно відповісти сильніше". 

На відміну від французького лідера, президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки, які залітають на територію Альянсу.
